Odluka Odbora za spoljne poslove Senata SAD da podrži nominaciju Ronalda Džonsona za novog ambasadora u BiH otvara pitanje budućih odnosa Vašingtona i Sarajeva, ali i politike SAD prema Republici Srpskoj.

Istovremeno, posjeta iranskog zvaničnika Sarajevu i poruke o produbljivanju saradnje BiH i Irana izazvale su reakcije i otvorile pitanja o spoljnopolitičkim prioritetima BiH.

Kako Republika Srpska vidi svoj međunarodni položaj i koji su njeni prioriteti?

Ana Trišić Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, je rekla da ime budućeg ambasadora SAD nije novo i provlači se u našim medijima.

"Očekuje se da novi ambasador početkom sljedeće godine stupi na dužnost u Ambasadu u Sarajevo. Ovo je po prvi put od Dejtona da dolazi "politički ambasador" a ne karijerni diplomata. Mi očekujemo da će se SAD, kao potpisnice Dejtonskog sporazuma, sada pozabaviti situacijom u BiH i vratiti nas na "prvobitne postavke Dejtona", rekla je Trišić Babić za RTRS.

U BiH nešto ne štima i Sarajevo politički privatizuje BiH i zato je, kaže, uslijedila njena oštra reakcija na posjetu visokog iranskog vjerskog i političkog zvaničnika, ajatolaha Alireze Arafija.

"Mora se ponovo dogovoriti koji su prioriteti BiH u spoljnoj politici. BiH je u srcu Evrope i ako je dozvoljeno da se oni šetaju na taj način mi na to ne pristajemo i moramo reagovati", navela je Trišić Babić.

Ustav je, kaže, jasan kako se te stvari rješavaju.

"To je u posljednje četiri godine devastirano. Ministarstvo spoljnih poslova je dalo sebi za pravo da sami odlučuje šta će se dešavati i gdje će se ići. Mi u Srpskoj držimo se Dejtona i tako će i dalje biti ali ako nam neko nameće nešto protiv nas reagovaćemo još oštrije", navela je Trišić Babić.

Slika o BiH, kaže, ne postoji.

"Ova situacija gdje Sarajevo privatizuje politiku na ovim prostorima neki ipak primjećuju i mi pokušavamo da što više argumentujemo sve te devijacije jer smatramo da nismo samo mi ugroženi već je to prijetnja za Evropu", navela je Trišić Babić.

Navela je i da je u tom smislu postojanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske već dalo rezultate.

"Već smo prepoznati, ne samo u Srpskoj i BiH koja je protiv te Kancelarije. Mi smo zaduženi za međunarodnu saradnju Srpske, ne utičemo na vanjsku politiku BiH, ali imamo nadležnost da reagujemo na sve što nije zajednička politika BiH", navela je Trišić Babić.

Srpska će, kaže, njegovati prijateljstva koja je uspostavila.

"Tu je Rusija, zatim Srbija sa kojom imamo specijalne i paralelne veze, sve je u skladu sa Ustavom i ne kršimo pravila. Sa Izraelom smo takođe uspostavili institucijalnu saradnju, SAD su se pojavili kao novi i iskreniji partner nego ranije i počeli smo razgovarati na jednom drugačijem nivou. Kina nam je važna, vrlo principijelno se ponašala na sjednicama SB kada se razgovaralo o BiH. To su sada neki naši najjači oslonci", rekla je Trišić Babić.