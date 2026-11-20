Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Njegovoj svetosti patrijarhu moskovskom i sve Rusije Kirilu 80. rođendan, ističući da je riječ o velikom čovjeku, patrioti, koji razumije sadašnje vrijeme i uživa puno povjerenje srpskog naroda.

Dodik je za rusku agenciju RIA "Novosti" istakao da je patrijarh Kiril tokom susreta sa rukovodstvom Republike Srpske uvijek pokazuje ljubav prema Pravoslavnoj crkvi i Rusiji, kao i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu.

Poglavaru Ruske pravoslavne crkve Kirilu, koji danas slavi 80. rođendan, Dodik je kao predsjednik Republike Srpske tokom posjete Moskvi u maju 2025. godine, uručio najviše odlikovanje Srpske - Orden Republike Srpske na ogrlici.

"Želio bih da čestitam Njegovoj svetosti 80. rođendan i da mu poželim dobro zdravlje i sreću, i da nastavi da vodi Rusku pravoslavnu crkvu. Tu snagu koju pokazuje Ruska pravoslavna crkva mi Srbi doživljavamo i kao naš uspjeh", naveo je Dodik.

On je dodao da je svaki od nekoliko susreta sa patrijarhom Kirilom za njega bila čast.

Dodik je napomenuo da je stav rukovodstva Ruske pravoslavne crkve čvrst, dosljedan i da na njega ne utiče trenutna situacija.

Prema njegovim riječima, patrijarh Kiril je veliki čovjek, patriota, duboko duhovna osoba koja razumije sadašnje vrijeme.

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"On vodi Rusku pravoslavnu crkvu ka najvećem mogućem značaju, ne samo u Rusiji već i globalno. Možemo biti zahvalni njemu i njegovim saradnicima na potpunoj obnovi snage Ruske pravoslavne crkve. Saradnja sa našom Crkvom, narodom i rukovodstvom Republike Srpske je veoma značajna. Zato je visokopoštovani patrijarh odlikovan najvišim ordenom Republike Srpske, a za nas je posebno važno što je orden primio sa radošću", naglasio je Dodik, dodajući da će mu trenutak uručenja odlikovanja zauvijek ostati urezan u sjećanje.

Dodik je ponovo poželeo patrijarhu Kirilu, Rusiji, pravoslavnim vjernicima i građanima Ruske Federacije svaki uspjeh, prenosi Srna.

"Patrijarh sve Rusije uživa potpuno povjerenje i ima značajan uticaj na srpski narod. Zbog tog odnosa, mi u Republici Srpskoj smo izgradili dva centra za saradnju sa Ruskom pravoslavnom crkvom. To su manastirski centar `Pet jezera` u Bijeljini i Rusko-srpski pravoslavni centar u Banjaluci, izgrađeni u ruskom stilu uz korištenje projekata koji su replike sličnih manastira i centara u Rusiji", zaključio je izvor agencije, podsjećajući da je patrijarh Kiril uvijek podržavao takvu saradnju i da je zadovoljan što se ona razvija.