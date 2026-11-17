Autor:ATV redakcija
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Tužilaštvo je naložilo prikupljanje dokaza nakon što je više djece palo na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija u Beogradu.
Uviđaj je obavio dežurni javni tužilac u prisustvu policijskih službenika, a naloženo je i pribavljanje snimaka sa sigurnosnih kamera, kao i dokumentacije o puštanju u rad i održavanju pokretnih stepenica.
Kako je saopšteno, javni tužilac je izvršio uvid u snimke video-nadzora na licu mjesta, a naloženo je i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima Tržnog centra Galerija.
Uviđaj je obavljen u prisustvu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Osmog odjeljenja i Policijske stanice Savski vijenac.
U cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pada djece, tužilaštvo je zatražilo prikupljanje svih raspoloživih dokaza, posebno dokumentacije koja se odnosi na ispravnost, puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica.
Nakon dostavljanja izvještaja i medicinske dokumentacije o povredama koje su djeca zadobila, tužilaštvo će donijeti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
(Telegraf)
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