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Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Konstitutivna sjednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije završena je za danas, a nastavak sjednice će biti sutra od 10 časova.

Skupština Srbije završena je bez izbora prvog čovjeka najvišeg zakonodavnog tijela Studentska lista (SL) predložila je na današnjoj konstitutivnoj sjednici Skupštine Srbije Aleksandra Čupića za predsjednika Narodne skupštine. Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predložila je za predsjednika parlamenta Stojana Radenovića. Podsjećamo, izabrani poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije položili su zakletvu, čime je konstituisano ovo zakonodavno tijelo. Narodnu skupštinu Srbije čini 250 poslanika. Većinu čine poslanici "Studentske liste" koji imaju 140 poslanika, dok će lista "Ujedinjena Srbija" djelovati opoziciono sa 103 poslanika. Ostali broj poslanika pripao je manjinskim strankama.

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