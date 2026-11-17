Desetoro dece povrijeđeno je u Tržnom centru "Galerija" nakon što se jednom od mališana pertla zaglavila u mehanizmu pokretnih stepenica. Ekipe Hitne pomoći izašle su na lice mjesta, a kako se vidi na prvim snimcima sa mjesta nezgode, djeca su do saniteta iznošena na nosilima.

Tehničari Hitne pomoći utrčavaju u tržni centar da bi potom jedno po jedno dijete izvezli iz istog na nosilima.

Sedmoro djece je, prema saznanjima Telegrafa, u nezgodi koja se dogodila zadobilo teške tjelesne povrede, a neka od njih zadobila su prelom butne kosti.

Prema informacijama reportera Telegrafa, dete je usljed zapletene pertle izgubilo ravnotežu i palo, nakon čega ostali mališani koji su se kretali neposredno iza njega nisu uspeli da se zaustave, što je dovelo do lančanog pada.

Na mjesto nezgode odmah su upućene četiri ekipe Hitne pomoći. Jedno sanitetsko vozilo sa petoro povrijeđene djece već je transportovano ka nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, dok preostale medicinske ekipe nastavljaju sa zbrinjavanjem ostalih mališana na terenu.

Srbija Prve fotografije nakon incidenta u "Galeriji": Hitna pomoć zbrinjava djecu

Na snimcima i fotografijama zabilježenim neposredno nakon incidenta vidi se da je nekima od djece ukazana prva pomoć na licu mjesta, uključujući saniranje povreda glave.

Tačan stepen povreda zbrinute djece biće poznat nakon detaljne dijagnostike u bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama, djeca stara oko osam godina bila su sa učiteljicom u bioskopu.