Novi direktor i glavni i odgovorni urednik novinske agencije Tanjug je Nikolina Rakić, bivši urednik RTS-a.

Rakićeva, koja preuzima ovu dužnost nakon odlaska Jovane Joksimović, saopštila je da dužnost direktora i glavnog i odgovornog urednika Tanjuga preuzima sa velikim poštovanjem prema istoriji i značaju institucije.

Ona je navela da je njena vizija Tanjug koji čuva ozbiljnost i pouzdanost agencijskog novinarstva, a istovremeno hrabro ulazi u novu medijsku eru.

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Najavila je unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja, razvoj televizijskog programa, snažnije digitalno prisustvo i stvaranje novih informativnih formata prilagođenih generacijama koje vijesti sve manje traže na tradicionalnim platformama, prenosi Srna.

Jovana Joksimović podnijela je juče ostavku na mjesto direktora i glavnog urednika novinske agencije Tanjug i nakon šest godina napustila ovu agenciju i istoimenu televiziju.