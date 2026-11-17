Pedesetogodišnja žena iz Novog Pazara, koja je hospitalizovana nakon pokušaja samoubistva, hitno je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ona je prethodno bila zbrinuta u Opštoj bolnici Novi Pazar, gdje su ljekari nakon prve intervencije uspjeli da stabilizuju njeno stanje.

Banja Luka Kataklizma nadomak centra Banjaluke: Klizište prijeti kućama

Kako je ranije objavio portal Sandžak Haber, žena je nakon pokušaja samoubistva hitno prevezena u bolnicu zahvaljujući brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći u Novom Pazaru.

Medicinski radnici su joj ukazali prvu pomoć i preduzeli neophodne mjere kako bi stabilizovali njeno zdravstveno stanje, nakon čega je prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar, gdje je zadržana na daljem liječenju i medicinskom nadzoru.

Prema tada dostupnim informacijama, njeno stanje bilo je stabilno i nije bila životno ugrožena.

Međutim, u međuvremenu je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja žene, čiji su inicijali Š. E. (1976), zbog čega je donijeta odluka o njenom hitnom transportu u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, objavio je portal Sandžak Danas.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi biće nastavljeno njeno specijalističko liječenje, uz neophodne dijagnostičke i terapijske procedure.

Društvo Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 92. kolu

Za sada nema preciznijih informacija o težini njenog zdravstvenog stanja, niti su poznate okolnosti koje su prethodile pokušaju samoubistva, prenosi b92.