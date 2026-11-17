Među d‌jecom povrijeđenom u nezgodi koja se dogodila danas, 17. novembra, na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija" u Beogradu nalazi se i sin Vladimira Jelića, voditelja RTS-a.

Jelić se oglasio povodom nezgode u Tržnom centru "Galerija, u kojoj je, kako kaže, povrijeđen i njegov sin.

Kako ističe, d‌ječak je, na svu sreću, zadobio lakše povrede, a zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji učiteljica, kao i blagovremenoj pomoći zdravstvenih službi, sve je prošlo bez težih posljedica.

Srbija Oglasilo se tužilaštvo nakon pada djece na pokretnim stepenicama u "Galeriji"

"Moj sin je sada dobro. Lakše je povređen, ali su mu u Urgentnom centru sanirali povrede i sve će biti u redu. Želim da se zahvalim učiteljicama na brižnosti i prisebnosti, kao i zdravstvenim radnicima koji su brzo reagovali i pružili pomoć. Hvala svima koji su se javili, brinuli i interesovali za nas. Na svu sreću, sve je dobro prošlo i sada je najvažnije da su deca dobro", poručio je Vladimir Jelić za "Blic".