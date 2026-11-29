Stečaj Alta banke doveo je u nezavidan položaj građane koji su u ovoj finansijskoj instituciji započeli proceduru za dobijanje stambenog kredita.

Posebno su ugroženi oni koji su već pronašli nekretninu, potpisali predugovor sa prodavcem i uplatili kaparu, računajući da će banka finansirati ostatak kupoprodajne cijene.

Njihov dalji pravni položaj zavisi od toga u kojoj fazi se nalazio postupak odobravanja kredita u trenutku kada je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci i kada je otvoren stečajni postupak.

Šta se događa sa kreditima koji su bili u obradi?

Otvaranjem stečajnog postupka prestaje redovno poslovanje banke, čime se zaustavljaju i nezavršeni postupci odobravanja novih kredita.

Klijenti koji su samo podnijeli zahtjev za stambeni kredit, kao i oni kojima je kredit interno odobren, ali nisu potpisali ugovor sa bankom, ne mogu računati na nastavak redovne procedure i isplatu sredstava.

Za njih je najbrže potencijalno rešenje podnošenje zahtjeva za stambeni kredit u drugoj banci. Ukoliko već imaju prikupljenu dokumentaciju i procjenu vrijednosti nekretnine, mogu pokušati da ubrzaju postupak, posebno ako ih obavezuju rokovi iz predugovora sa prodavcem.

Potpisali ste ugovor o kreditu, ali novac nije isplaćen?

Drugačiji pravni položaj imaju klijenti koji su već zaključili ugovor o stambenom kreditu sa Alta bankom, ali sredstva nisu isplaćena prije otvaranja stečaja.

Član 94. Zakona o stečaju uređuje postupanje sa dvostrano obavezujućim ugovorima koji do početka stečajnog postupka nisu u potpunosti izvršeni.

Stečajni upravnik može da odluči da ispuni ugovor ili da odbije njegovo izvršenje. U drugom slučaju klijent može da prijavi odgovarajuće potraživanje u stečajnom postupku.

Klijent takođe može pisanim putem da zatraži od stečajnog upravnika da se izjasni o izvršenju ugovora, a zakonom je za dostavljanje odgovora predviđen rok od 15 dana od prijema poziva.

Međutim, potpisan ugovor sam po sebi ne garantuje da će kredit biti isplaćen, prenosi Blic.

Da li kupci stanova mogu da izgube kaparu?

Jedan od najvećih problema imaju građani koji su već uplatili kaparu prodavcu nekretnine i obavezali se da će u određenom roku isplatiti ostatak kupoprodajne cijene.

Nemogućnost realizacije stambenog kredita ne znači automatski da kupac ima pravo na povraćaj kapare. To zavisi od odredaba predugovora, razloga zbog kojih kupoprodaja nije realizovana i drugih okolnosti konkretnog slučaja.

Zbog toga bi kupci trebalo što prije da kontaktiraju prodavca i pokušaju da dogovore produženje roka za isplatu nekretnine, kako bi dobili dovoljno vremena za podnošenje zahtjeva za kredit u drugoj banci.

U određenim okolnostima može se postaviti i pitanje naknade štete zbog izgubljene kapare, ali je za to potrebno utvrditi pravni osnov i odgovornost banke.

Šta ako novac za kaparu nije stigao do prodavca?

Posebno je komplikovana situacija u kojoj je novac namijenjen za kaparu uplaćen na poseban račun u Alta banci, ali nije prenijet prodavcu prije otvaranja stečaja.

Zakon o stečaju predviđa mogućnost izdvajanja određene imovine iz stečajne mase po osnovu takozvanog izlučnog prava.

Međutim, sama činjenica da je novac bio namijenjen za kaparu ne garantuje njegovo automatsko izdvajanje. Neophodno je utvrditi kome sredstva pravno pripadaju, kako su evidentirana i na osnovu koje dokumentacije su uplaćena.

Koju dokumentaciju klijenti treba da sačuvaju?

Građani koji su započeli proceduru za dobijanje stambenog kredita u Alta banci trebalo bi da prikupe i sačuvaju sljedeću dokumentaciju:

Kopiju zahtjeva za stambeni kredit

Potvrdu o prijemu zahtjeva

Odluku banke o odobravanju kredita, ukoliko postoji

Potpisan ugovor o kreditu, ukoliko je zaključen

Procjenu vrijednosti nekretnine

Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Dokaz o uplati kapare

Elektronsku i drugu komunikaciju sa zaposlenima u banci

Potvrde o svim izvršenim uplatama

Nakon prikupljanja dokumentacije potrebno je obratiti se Agenciji za osiguranje depozita, koja obavlja funkciju stečajnog upravnika Alta banke, i provjeriti rokove i uslove za eventualnu prijavu potraživanja.

Važno je napomenuti da osiguranje depozita do 50.000 evra nije isto što i zaštita potraživanja po osnovu nerealizovanih stambenih kredita ili izgubljene kapare.