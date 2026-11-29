Lider pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović najavio je danas da će biti kandidat na izborima za predsjednika Srbije, koji su raspisani za 27. decembar.

„Ja sam odlučio da konkurišem za poziciju predsjednika Republike, jer smatram da sam za to najkvalifikovaniji kandidat“, kazao je Šarović na konferenciji za novinare ispred Predsjedništva na Andrićevom vencu u Beogradu.

Šarović je izjavio da namjerava da to zdanje u budućnosti postane njegovo novo radno mjesto, ističući da je na parlamentarnim izborima 25. oktobra „pobijedila ideja i želja ljudi“ da svaki posao obavlja onaj ko je za to najstručniji.

„Umjesto predsjednika koji se pita za sve, ja ću biti predsjednik koji pita sve: svaku vladu, svakog ministra, svaku instituciju, i koji pitanja postavlja u interesu građana. Biću aktivan predsjednik koji je koristan građanima Srbije, jer smatram da je to ispravno“, naveo je on.

Rekao je i da, u skladu sa Ustavom Srbije, predsjednik „nije ni sudija, ni tužilac, ni ministar, ni vlasnik javnog novca“.

„Snaga predsjednika ne smije da proizlazi iz kršenja i zloupotrebe zakona, već iz njihove dosljedne primjene. Ja ću biti čuvar Ustava i zakona i prva linija odbrane svakog čovjeka od samovolje svake vlasti“, poručio je Šarović.

(Insajder)