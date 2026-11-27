Pored akademika Radomira Saičića, kandidata Studentske liste, kandidaturu za predsjednika Srbije na izborima zakazanim za 27. decembar najavili su i Bogoljub Karić, Branko Pavlović te Branimir Nestorović.

Predsjednički izbori biće održani dva mjeseca nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na kojima je Studentska lista, prema konačnim rezultatima Republičke izborne komisije (RIK), osvojila 140 od ukupno 250 mandata, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila 103.

Bogoljub Karić poslovno carstvo izgradio je tokom vladavine Slobodana Miloševića. Njegova BK grupa obuhvatala je BK televiziju, mobilnog operatera Mobtel, banku i BK univerzitet.

Na predsjedničkim izborima 2004. godine zauzeo je treće mjesto, osvojivši 568.691 glas, odnosno 18,23 odsto, prema podacima RIK-a. Iste godine osnovao je Pokret snaga Srbije.

Srbija Bogoljub Karić hitno primljen u bolnicu

Iz Srbije je otišao u januaru 2006. godine. Optužnicom iz 2010. teretio se za zloupotrebu službenog položaja, odnosno izvlačenje oko 60 miliona evra iz Mobtela u periodu od 1998. do 2005. godine.

Sudski postupak obustavljen je zbog apsolutne zastarjelosti, a Karić se u Srbiju vratio krajem 2016. godine iz Minska. Od početka je negirao krivicu, tvrdeći da je bio žrtva političkog progona vlasti Vojislava Koštunice.

Prof dr. Branimir Nestorović i advokat Branko Pavlović najavili su kandidature za predstojeće predsedničke izbore, a Nestorović je za "Blic" podsetio da je svoju kandidaturu najavio još prošle godine, uz ocjenu da SNS neće imati zvaničnog kandidata, ali da bi mogla neformalno da podrži nekog od učesnika izborne trke.

"Ja sam to najavio još prošle godine, zato što, prosto, Vučić ne može da učestvuje. Bilo je jasno još onda da oni neće imati kandidata, prosto zato što nemaju kandidata i ne mogu da podrže nikoga. Kada bi Vučić lično podržao kandidata, pa da taj propadne, to bi ostavilo jako loš utisak, da su u opadanju i da više nemaju te birače", rekao je Branimir Nestorović.

Srbija Branimir Nestorović najavio kandidaturi za predsjednika Srbije

Pored Nestorovića, i Branko Pavlović najavio je u emisiji "Blic uživo" da će se kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima, ističući da već postoje dva kandidata iz dvije grupe građana.

"Tako da, evo, zvanično: postoje dva predsednička kandidata iz dvije grupe građana - jedan sam ja drugi je Radomir Saičić. Ja jedva čekam da podijelimo tu argumentaciju, gospodin Saičić i ja, kao i drugi kandidati koji se budu kvalifikovali“, rekao je Branko Pavlović.

Inače, i Branimir Nestorović je izneo pretpostavku da bi SNS mogla da pruži podršku nekom od kandidata bez zvaničnog saopštavanja takve odluke, a kao mogućeg kandidata koji bi mogao da dobije njihovu podršku pomenuo je Branka Pavlovića.

"Ja bih tipovao na Branka Pavlovića, koji se ne skida sa televizije. Van njihove podrške teško da bi mogao da prođe. Tako da oni neće imati svog protivkandidata", naveo je Nestorović.

Kada je u pitanju SNS, Aleksandar Vučić je najavio da niko iz ove stranke neće biti kandidat na izborima. Razlozi za takvu odluku su nepošteni uslovi, kako sam tvrdi.