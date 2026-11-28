Vlada Srbije objavila je usklađene iznose naknada za korišćenje državnih puteva, koji će se primjenjivati od 1. januara 2027. godine.

Novi iznosi razlikuju se u zavisnosti od kategorije vozila i vrste puta, prenosi Politika.

Kako se dodaje, za putnička vozila prve kategorije na državnim putevima IA reda jedinični iznos naknade iznosiće 5,6065 dinara po kilometru.

Najviši jedinični iznos predviđen je za četvrtu kategoriju vozila, za koju će naknada na auto-putevima iznositi 33,639 dinara po kilometru.

Za vozila kategorije IA, kojoj pripadaju motocikli, naknada će iznositi 2,8031 dinar po kilometru.

Na osnovu novih jediničnih iznosa može se napraviti okvirna računica troškova korišćenja auto-puta, u zavisnosti od dužine putovanja i kategorije vozila.

Prema toj računici, za 100 kilometara puta prve kategorije naknada će iznositi 560,65 dinara, a za četvrtu kategoriju 3.363,90 dinara.

Za 200 kilometara puta prve kategorije iznosiće 1.121,30 dinara, a za četvrtu 6.727,80 dinara.

Za 300 kilometara auto-puta vozači prve kategorije plaćaće 1.681,95 dinara, a četvrte kategorije 10.091,70 dinara.

Za vozila četvrte kategorije propisani su i iznosi naknada na drugim državnim putevima.

Na državnim putevima IM reda naknada će iznositi 30,2751 dinar po kilometru, dok će na državnim putevima IB reda iznositi 26,9112 dinara po kilometru.

Usklađeni iznosi dio su redovnog godišnjeg usklađivanja naknada za korišćenje javnih dobara.

Riječ je o matematičkom proračunu na osnovu novih jediničnih iznosa, a ne o zvaničnom cjenovniku putarina između pojedinačnih naplatnih stanica, prenose beogradski mediji.