Jelena Mesić Gak, nekadašnja novinarka i urednica Televizije Beograd, autorka dokumentarnih filmova i književnica, preminula je u 74. godini života.

Tokom bogate novinarske karijere uređivala je televizijske emisije iz kulture, izvještavala sa najznačajnijih svjetskih filmskih festivala i intervjuisala neke od najvećih ličnosti iz svijeta filma i književnosti. Jelena Mesić Gak rođena je 1953. godine u Beogradu. Sedamdesetih godina prošlog vijeka bila je jedno od najpoznatijih lica Televizije Beograd.

Vodila je i uređivala emisije „Kino oko“, „Otvorena scena“, „Petkom u 22“ i „Hronike FEST-a“, a izvještavala je sa filmskih i umjetničkih festivala u Kanu, Veneciji, Moskvi, Berlinu i drugim svjetskim kulturnim centrima. Tokom novinarske karijere ostvarila je brojne intervjue sa velikanima svjetske književnosti i kinematografije, među kojima su Alberto Moravija, Oktavio Paz, Jevgenij Jevtušenko, Gabrijel Garsija Markes, Isak Baševis Singer, Džejn Fonda, Luj Mal, Satjadžit Rej, Frensis Ford Kopola, Andrej Tarkovski, braća Tavijani i Piter Justinov.

Početkom osamdesetih godina preselila se u Njujork, gdje je nastavila novinarsku karijeru, posvetivši se snimanju dokumentarnih i namjenskih filmova.

Jedno od njenih najpoznatijih dokumentarnih ostvarenja, „Samuraj savremenog doba“, posvećeno velikanu džudoa, višestrukom olimpijcu i učitelju Radomiru Kovačeviću, prikazivano je na televizijama širom svijeta.

Od dokumentarnog filma do književnosti

Značajan dio profesionalnog života posvetila je i humanitarnom radu. Godinama je bila programska direktorka fondacije koja se bavila volonterskim radom širom svijeta.

Učestvovala je u projektima izgradnje škola u Indiji, sanitarnih objekata u Ladaku, na granici sa Tibetom, i sistema za navodnjavanje u Tanzaniji. O tim projektima snimala je i kratke dokumentarne filmove.

Ostvarila se i kao književnica. Napisala je putopis „Razglednica bez marke“, romane „Perdonar“, „Povratak Lole Grej“ i „Zlatni sat“, zbirku priča „Priče svjetla i tame“, biografiju Radomira Kovačevića „Čuvari zvona“, kao i knjigu „Grejs Keli zelena“.

Bogato profesionalno stvaralaštvo Jelene Mesić Gak obilježili su susreti sa velikim imenima svjetske kulture, dokumentaristika, putovanja i književni rad.

(RTS)