Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas na beogradskoj opštini Zvezdara, a u njoj je život izgubio Bojan Simić (45).

Javnosti je preminuli muškarac bio poznat i kao nekadašnji suprug pjevačice Ivane Šašić.

Prema navodima agencije Tanjug, do udesa je došlo na samoj raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar.

Simić se u trenutku tragedije nalazio za volanom taksi vozila, kojim je iz za sada nepoznatih razloga udario u ogradu Novog groblja.

Ekipa Hitne pomoći stigla je na teren oko pola sata iza ponoći, ali su ljekari mogli jedino da konstatuju njegovu smrt.