Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas na beogradskoj opštini Zvezdara, a u njoj je život izgubio Bojan Simić (45).
Javnosti je preminuli muškarac bio poznat i kao nekadašnji suprug pjevačice Ivane Šašić.
Prema navodima agencije Tanjug, do udesa je došlo na samoj raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar.
Simić se u trenutku tragedije nalazio za volanom taksi vozila, kojim je iz za sada nepoznatih razloga udario u ogradu Novog groblja.
Ekipa Hitne pomoći stigla je na teren oko pola sata iza ponoći, ali su ljekari mogli jedino da konstatuju njegovu smrt.
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