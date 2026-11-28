Bogatstvo američkog preduzetnika Ilona Maska povećalo se za 39,7 milijardi dolara u poslednja 24 časa, prema "Blumbergovom" indeksu milijardera, čiji se proračun zasniva na vrijednosti akcija kompanija.

Akcije kompanije "Spejsiks" /SpaceX/ na berzi "Nasdak" /Nasdaq/ porasle su za 4,83 odsto na 133,59 dolara, dok su akcije kompanije "Tesla" povećane za 5,22 odsto više na 400 dolara.

Tokom proteklog dana, neto bogatstvo Maska poraslo je za 4,8 odsto na 859 milijardi dolara, što ga čini vodećim biznismenom na "Blumbergovom" indeksu milijardera.

Mask je 12. juna postao prva osoba na planeti čije je neto bogatstvo premašilo bilion dolara nakon što je počelo trgovanje akcijama njegove kompanije "Spejsiks".

Maskova imovina se 24. juna smanjila na 957 milijardi dolara. Do tada je već gotovo dvije sedmice imao status trilionera. U oktobru je njegovo neto bogatstvo takođe premašilo bilion dolara.