Prema analizi banke JP Morgan, od proglašenja fenomena El Ninjo 11. juna, terminske cijene nekoliko važnih poljoprivrednih proizvoda zabilježile su značajan rast, kako prenosi južnoafrički Dejli Maverik:

Kakao – 40 odsto

Pirinač – 37 odsto

Šećer – 25 odsto

Kafa – 17 odsto

Raniji modeli Evropske centralne banke ukazuju na to da El Ninjo može da podigne globalne cijene prehrambenih sirovina za devet odsto. Najizraženije posljedice aktuelnog ciklusa mogle bi da se osjete u oktobru 2027. godine.

Najveći svjetski proizvođači pred velikim izazovima

Gana i Obala Slonovače, koje zajedno proizvode oko 60 odsto svetskog kakaa, suočavaju se sa povećanim rizikom od suše.

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U Brazilu, vodećem svjetskom proizvođaču kafe i šećera, prekomerne padavine ugrožavaju proizvodnju šećera na jugu zemlje, dok područjima u kojima se uzgaja kafa preti nedostatak padavina.

Problemi se šire i na tržište ribe

Prema podacima Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO), ulov ribe i proizvodnja ribljeg brašna i ribljeg ulja u Peruu smanjeni su za oko 70 odsto tokom prve polovine 2026. godine.

Cijena ribljeg brašna već je dostigla rekordne nivoe, što povećava troškove uzgoja lososa i škampa i stvara dodatni pritisak na njihove prodajne cijene.

Posljedice klimatskog fenomena neće se istovremeno odraziti na sve kategorije prehrambenih proizvoda, ali se očekuje da će njihov uticaj na potrošačke budžete biti sve izraženiji tokom naredne godine.