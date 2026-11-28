Momčilo Mandić, otac Vladimira Mandića, za kojim je Viši sud u Nišu raspisao potjernicu, izjavio je u emisiji na Adrija TV da se njegov sin nalazi u Beogradu, ali da je samo isključio telefon.

„Zbog toga novinari i javnost ne mogu da dođu do njega. U pogodnom trenutku će se javiti ako bude trebalo. Ili će u policiji ili u tužilaštvu dati iskaz o ovome za šta ga sada terete, ako ne bude još više predmeta“, rekao je Mandićev otac.

Kako ističe, niko od službenih lica nikada nije pozvao Vladimira Mandića.

„Nije pozvan ni na razgovor niti na bilo koji drugi način. A običaj i red, to ZKP predviđa, jeste da se pozove Vladimir. Ako se ne odazove, da onda policija dođe po njega i uruči mu poziv, pa ako se i tada ne odazove, tek se onda raspisuje potraga po naredbi tužioca, odnosno suda ako se vodi kakav predkrivični ili krivični postupak.

Gospođa Zagorka Dolovac, koja je ekspozitura nove vlasti koja se dokazuje, dala je naredbu da se taj predmet reaktivira, pošto Vladimir nikada nije saslušan ni kao svjedok, ni kao građanin, niti kao osumnjičeni. Tražili su i mogu tražiti da se sasluša u tom predmetu. Traže razlog i način da Vladimira zatvore“, rekao je on.

Za Mandićem raspisana potjernica

Podsjetimo, odlukom Višeg suda u Nišu za Vladimirom Mandićem raspisana je potjernica, a istovremeno mu je u odsustvu određen i pritvor. On se tereti da je kao vlasnik preduzeća „Manco Plus“ izvršio zloupotrebu službenog položaja tokom realizacije IPA projekta Bugarska – Srbija, vrijednog oko 275.000 evra, koji je finansirala Evropska unija.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu saopšteno je da je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije 25. novembra donijelo naredbu o pokretanju istrage protiv Vlade Mandića, „zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika“.

Budući da osumnjičeni Mandić 24. novembra 2026. godine nije bio dostupan organima gonjenja, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije niškog Višeg javnog tužilaštva dan kasnije uputilo je prijedlog da mu se odredi pritvor i raspiše potjernica. Postupajući po tom prijedlogu, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu donijelo je rješenje o određivanju pritvora za V. M. na osnovu člana 211. stav 1. tačke 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku.

Pored toga, za osumnjičenim Vladimirom Mandićem izdata je i potjernica, dodaje se u saopštenju tužilaštva.