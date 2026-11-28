U Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku došlo je do incidenta kada je jedan učenik drugog razreda objavio da ima spisak vršnjaka i, prema nezvaničnim informacijama, rekao im „da će proći gore nego djeca u Ribnikaru“.

"U pitanju je dječak koji se slabije druži sa ostalima, kao da ga teže prihvataju. Tokom trajanja jedne vježbe on se slučajno povrijedio za mašinom. Poslije toga djeca su čula da je rekao da ima neki kao spisak sa imenima i da je rekao djeci da će proći gore nego u Ribnikaru. Đaci su se uplašili i odmah sve prijavili", kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.

Da je do ovog događaja došlo potvrdio je direktor Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku Vladan Poledica, ali je istakao da niko nije vidio taj spisak, niti je siguran da li on uopšte postoji.

"Odmah je o ovom događaju obaviještena policija, učenik je sa ocem potom dao izjavu u policiji, a takođe su obaviješteni školska uprava i Ministarstvo prosvjete. U školi je sinoć održan roditeljski sastanak na tu temu, preduzete su sve neophodne mjere. U ponedjeljak je zakazano zasjedanje stručnog tima. Iako je najvjerovatnije u pitanju samo dječja želja da skrene pažnju na sebe, na ovakve stvari treba odmah i hitno reagovati", kazao je Poledica.