Nakon što je akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Saičić izabran za kandidata za predsjednika ispred Studentske liste, njegova ispovijest u jednom intervjuu iz 2019. godine na Jutjubu ponovo privlači veliku pažnju javnosti. U toj ispovijesti Saičić je, između ostalog, otvoreno govorio i o teškoj nesreći koju je doživio kao šesnaestogodišnjak u svojoj kućnoj laboratoriji, kada su mu koncentrovane kiseline spržile lice i oštetile oko.

Govoreći o periodu dok je pohađao Matematičku gimnaziju, akademik je objasnio da je njegova najveća strast oduvijek bila hemija, zbog koje je od džeparca sam kupovao opremu i stručnu literaturu.

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"Tako da matematiku... nisam bio prevashodno zainteresovan za nju, već više za hemiju. U toj školi, koja je potpuno posvećena matematici i fizici, hemija nije bila naročito popularna, međutim, to je ipak bila moja ljubav još iz osnovne škole. I ja sam i u osnovnoj školi, a i u Matematičkoj gimnaziji, štedio, eto... ne da nismo imali novca, otac bi mi dao za sve, ali štedio sam za knjige iz hemije i hemijsku laboratoriju. Smatrao sam nekako, ljepše je bilo da to bude nešto isključivo moje, privatno, lično. Tako da sam imao onako laboratoriju sve veću i bogatiju i popriličan spisak hemijske literature", ispričao je Saičić.

Ta posvećenost eksperimentima umalo ga je skupo koštala kada je sa 16 godina pokušao da napravi eksploziv.

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"To me je u jednom trenutku dovelo u problem. Znači, jedan incident je bio, pravio sam neke eksplozive, došlo je do incidenta, spržio sam lice koncentrovanim kiselinama i unakazio se praktično. Lobanja mi je bila napržena, trećina kože na licu spržena, desno oko oštećeno, tako da su moji bili očajni", prisjetio se Saičić.

Odlazak kod ljekara ostao mu je urezan u pamćenje po dramatičnim reakcijama ljudi koji su ga vidjeli u hodniku klinike.

"Kada su me vodili na Očnu kliniku, što je tamo gdje je danas Srpsko lekarsko društvo, sjećam se jedne scene kao iz horor filmova. Moji roditelji sa strane i ja u sredini idemo ka nekoj ordinaciji, a stari ljudi ustaju i krste se gledajući užas kako sam izgledao", pričao je tada u intervjuu sadašnji kandidat za predsjednika Srbije.

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Ipak, zahvaljujući vrhunskim stručnjacima tog vremena i činjenici da je bio mlad, oporavak je bio gotovo nevjerovatan.

"Međutim, učinili su čuda ljekari, profesor Vinko Arneri, koji je inače bio Titov ljekar lični, kontaktirali su ga, i pukovnik Jokić, koji je bio vrhunski plastični hirurg, uspjeli su da me restauriraju i da ponovo ovako ličim na čovjeka, sa rijetkim ožiljcima, ali uradili su odličan posao, jedva da se i vrlo malo poznaju. Eto, sreća što sam bio relativno mlad kad se to desilo, sa 16 godina", zaključio je Saičić u tom intervjuu.

(Telegraf)