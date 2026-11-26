Autor:ATV redakcija
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Sud u Nišu raspisao je potjernicu za Vladimirom Mandićem, vlasnikom privrednog društva "Manko plus" i bivšim rukometašem, osumnjičenom da je zloupotrebio položaj u vezi sa sprovođenjem IPA Projekta "Bugarska – Srbija". Poternica je raspisana na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Kako se navodi, Mandić nije zatečen na adresi stanovanja, a potvrdom lokacije mobilnog telefona utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Srbije.
VJT u Nišu je, imajući u vidu da Mandić nije pronađen, sudu podnijelo prijedlog da mu odredi pritvor i naloži raspisivanje potjernice.
Osumnjičen je za krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da je položaj zloupotrijebio sprovođenjem IPA Projekta Bugarska – Srbija, a koji je finansiran novčanim sredstvima Evropske unije, i čija ukupna vrijednost iznosi 275.320 evra.
U tužilaštvu navode da je cjelokupno postupanje sprovedeno u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva.
(RTS)
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