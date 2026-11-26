Prema nalogu Javnog tužilaštva Srbije za organizovani kriminal, uhapšene su tri osobe zaposlene u Alta banci, odnosno privrednom društvu "Alta grup", zbog sumnje da su vlasniku Banke Davoru Macuri pribavile protivpravnu imovinsku korist od 45.556.596.250 dinara (388.000 evra) na štetu Alta banke i povezanih pravnih lica.

Tužilaštvo je saopštilo danas da su uhapšeni specijalni savjetnik operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbjednosti D.M, kao i J.P, zaposlena na poslovima blagajnika u banci, te direktor privrednog društva "Alta grup" T.B. zbog krivičnog djela zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.

D.M. je osumnjičen da je neovlašteno ulazio u depo trezora Alta banke iz kojeg je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom Davoru Macuri, prenosi "Srna".

Osumnjičenoj T.B. stavljeno je na teret da je sačinjavala i davala naloge zaposlenima u "Alta grupi" da sačine i realizuju fiktivne naloge za uplatu pazara, kao i naloge za uplatu novca na račun Davora Macure neistinite sadržine, koji nemaju pokriće u gotovini.

Na osnovu tih naloga J.P. je vršila uplate novca na račun privrednog društva "Alta grup", nakon čega je ovako uplaćeni novac transferisan na privatni račun Davora Macure u Alta banci.

Kako navodi Tužilaštvo, na taj su način pribavili protivpravnu imovinsku korist osumnjičenom Davoru Macuri od 45.556.596.250 dinara na štetu Alta banka i povezanih pravnih lica.

Osumnjičenim je određena mera zadržavanja u trajanju od 48 časova, a biće u zakonskom roku saslušani u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Narodna banka Srbije oduzela je krajem oktobra dozvolu za rad Alta banci nakon čega je pokrenut stečaj.