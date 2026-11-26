Policija u Priboju traga za Ljiljanom Džaković (56) čiji nestanak je prijavljen 22. novembra.

Njena rođena sestra prijavila je nestanak Policijskoj stanci u Priboju, potvrđeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Prijepolju.

Pored grada policija, kao i spasioci i dobrovoljci pretražuju i rijeku Lim.