Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Priboju traga za Ljiljanom Džaković (56) čiji nestanak je prijavljen 22. novembra.
Njena rođena sestra prijavila je nestanak Policijskoj stanci u Priboju, potvrđeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Prijepolju.
Pored grada policija, kao i spasioci i dobrovoljci pretražuju i rijeku Lim.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Srbija
3 h4
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu