Boris Bogdanović, advokat Informera, obratio se novinarima ispred Palate pravde, te dodao da je Vučićević iznio svoju odbranu.

"Rekao je šta je mogao da kaže, suočen sa neodređenim optužbama. Predložili smo da mu se ukine pritvor i očekujem da će odluka biti donijeta kasnije u toku dana. Do sutra u 10 časova mora biti pušten na slobodu, ili mu mora biti određen pritvor", kaže Bogdanović.