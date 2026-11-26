Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Žena stara 67 godina stradala je u požaru koji je tokom noći zahvatio porodičnu kuću u selu Bunuški Čifluk kod Leskovca, potvrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.
Tragedija je policiji prijavljena jutros oko šest sati.
Prema navodima mještana, žena se najvjerovatnije ugušila od dima. Ona nije živjela sama, već je u kući boravila sa dijelom porodice.
Republika Srpska
Poznato kada se održava sjednica Kolegijuma Narodne skupštine
Kako navode mještani, u požaru je izgorjela polovina porodične kuće.
Okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara za sada nisu poznate, prenosi Blic.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu