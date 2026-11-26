Žena stara 67 godina stradala je u požaru koji je tokom noći zahvatio porodičnu kuću u selu Bunuški Čifluk kod Leskovca, potvrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Tragedija je policiji prijavljena jutros oko šest sati.

Prema navodima mještana, žena se najvjerovatnije ugušila od dima. Ona nije živjela sama, već je u kući boravila sa dijelom porodice.

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Kako navode mještani, u požaru je izgorjela polovina porodične kuće.

Okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara za sada nisu poznate, prenosi Blic.