Autor:ATV redakcija
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Stariji muškarac iz Kruševca uhapšen je zbog sumnje da je metalnom šipkom usmrtio stanodavca, saopštila je Policijska uprava u Kruševcu.
R. M. /70/ je sumnjiči da je sinoć u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom naneo povrede stanodavcu od kojih je preminuo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
Viši javni tužilac je naložio obdukciju nakon koje će biti poznati svi detalji.
Uhapšenom se na teret stavlja teško ubistvo.
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