Stariji muškarac iz Kruševca uhapšen je zbog sumnje da je metalnom šipkom usmrtio stanodavca, saopštila je Policijska uprava u Kruševcu.

R. M. /70/ je sumnjiči da je sinoć u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom naneo povrede stanodavcu od kojih je preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Viši javni tužilac je naložio obdukciju nakon koje će biti poznati svi detalji.

Uhapšenom se na teret stavlja teško ubistvo.