U osnovnoj školi „Alji Keljmendi“ u Vučitrnu organizovan je nastup učenika povodom Dana albanske zastave, a tom prilikom djeca su bila obučena u uniforme takozvane OVK, dok su izvodila pjesmu „Komandant“, posvećenu Ridvanu Ćazimiju, poznatijem kao komandant Leši, jednom od vođa takozvane Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca.

🇷🇸❗️Skandal u Vučitrnu: Đaci u uniformama tzv. OVK pevali o teroristi Ridvanu Cazimiju ▪️U osnovnoj školi "Alji Keljmendi“ u Vučitrnu, organizovan je nastup učenika povodom Dana albanske zastave, a tom prilikom deca su bila obučena u uniforme tzv. OVK, dok su izvodili pesmu "Komandant" posvećenu Ridvanu Cazimiju, poznatijem kao komandant Leši, jednom od vođa tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. — RT Balkan (@rtbalkan) November 28, 2026

Podsjetimo, u Bujanovcu se održavaju „Dani komandanta Lešija“, a osim toga, u Velikom Trnovcu, rodnom selu Ćazimija, zapravo predgrađu Bujanovca, odmah uz glavnu ulicu još od 2002. godine stoji spomenik „komandantu Lešiju“, a od 2012. godine Ćazimi ima i muzej u Bujanovcu. Muzej i spomenik neizostavni su dio obrazovanja i vaspitavanja mladih generacija Albanaca u ovom dijelu Srbije.

Pripadnici pomenute OVPBM, čiji je Ćazimi bio jedan od komandanata i koja je za zvaničnu politiku Srbije i dalje teroristička organizacija, na albanskom „Ušrija Ćlirimtare e Preševes, Medveđes dhe Bujanovcit“ (UČPMB), prvi put su se u javnosti pojavili u januaru 2000. godine, mjesec dana nakon završetka rata na Kosovu i Metohiji, na sahrani braće Šaćiri, koji su stradali u razmjeni vatre između srpske policije i pripadnika takozvane OVPBM u selu Dobrosin. Glavni cilj bio je otcjepljenje tri opštine sa juga Srbije od države Srbije i njihovo pripajanje takozvanom Kosovu.

Dostupni podaci govore da je u svom sastavu imala između 1.500 i 2.500 dobro naoružanih boraca. Kao komandant pominje se Šefket Musliju, auto-mehaničar iz Končulja, a po uzoru na sestrinsku OVK, teritorija na kojoj su djelovali bila je podijeljena na tri operativne zone – Čarsku (sjever), Karadačku (jug) i Bujanovačku (centar).

Komandant Bujanovačke operativne zone bio je upravo Ridvan Ćazimi, komandant 112. brigade, u kojoj je bilo oko 700 boraca. Istorijski podaci navode da je OVPBM od juna 1999. godine do rasformiranja izvela više terorističkih napada na snage bezbjednosti Srbije, odnosno na sela u Kopnenoj zoni bezbjednosti u opštini Bujanovac, te da je komanda bila u Ćazimijevom rodnom Velikom Trnovcu. U štabu u Velikom Trnovcu komandant Leši držao je fotografiju Adema Jašarija, u čijoj se jedinici borio protiv Srba u ratu na Kosovu i Metohiji. Ostalo je zabilježeno i da su pripadnici njegove jedinice izveli najviše napada i oružanih akcija jer su pokrivali regionalni put Bujanovac–Gnjilane, glavnu saobraćajnu vezu Albanaca sa juga Srbije sa Kosovom i dalje prema Albaniji.

Pravi „kapetan Leši“ bio je filmski lik, partizan, kapetan koji se borio protiv albanskih separatista i balističkih bandi na Kosmetu, prenosi RT Balkan.