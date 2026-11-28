I druga djevojka povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Inđije podlegla je povredama. Riječ je o 22-godišnjoj Sofiji G, koja je, kako navode mediji, izgubila bitku za život u noći između četvrtka i petka.

Nedugo nakon udesa život je izgubila njena drugarica Anja A. (23), koja je prevezena u Dom zdravlja Inđija, gdje je i preminula.

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Sofija je prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, ali njeno tijelo nije izdržalo.

Ovim povodom oglasila se srednja škola koju su djevojke pohađale.

„Ljubav nikad ne prestaje... Molitveni pozdrav za naše učenice Anju i Sofiju, čekajući Vaskrsenje i ponovni naš susret u Carstvu Božijem. Hristos vaskrse“, stoji u objavi Gimnazije iz Inđije.

Podsjetimo, Anja A. sahranjena je 24. novembra.