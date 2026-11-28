Izbor akademika Radomira Saičića za predsjedničkog kandidata ispred Studentske liste ponovo je vratio u fokus njegov intervju iz 2019. godine na Jutjubu. U tom razgovoru govorio je i o svojim studentskim danima, duhovnim traganjima u mladosti, kao i o odluci da se 1982. godine krsti u čuvenom manastiru Ćelije.

Izbor akademika Radomira Saičića za predsjedničkog kandidata ispred Studentske liste ponovo je vratio u fokus njegov intervju iz 2019. godine na Jutjubu. U tom razgovoru govorio je i o svojim studentskim danima, duhovnim traganjima u mladosti, kao i o odluci da se 1982. godine krsti u čuvenom manastiru Ćelije.

Prisjećajući se perioda nakon srednje škole, Saičić je naveo kako je donio odluku da upiše hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu, iako je njegov otac priželjkivao da krene njegovim stopama.

„I poslije toga, iz kule kod Bogoslovije preselili smo se na Banjicu, promijenili adresu. Tamo sam sa te adrese '79. godine upisao Prirodno-matematički fakultet. Za hemiju sam se opredijelio, iako je nekoliko drugih studija bilo u igri, fizika, elektrotehnika. Moj otac je diskretno bio za to da upišem arhitekturu, ali nije na tome insistirao. Iako je bio strog, znao je gdje ne treba dirati u izbor budućnosti djece, i to je prepustio meni. Mada ćemo vidjeti kasnije da arhitektura nije toliko različita od organske sinteze kao što bi neko pomislio na prvi pogled“, ispričao je tada akademik.

Studije je završio u roku i sa lakoćom, jer je veliko predznanje stekao još tokom gimnazijskih dana.

„Tako da studije hemije sam završio u roku bez mnogo truda, bez mnogo muke, jer sam već ono što je trebalo znati za prvu i drugu godinu znao u srednjoj školi. Naravno, kasnije sam morao da učim, ali mi to nije teško padalo jer sam zaista volio hemiju. I to je tako išlo jedno vrijeme“, kazao je još Saičić.

Sa punoljetstvom su, kako je naveo, došla i dublja preispitivanja o smislu života, zbog čega se najprije okrenuo istočnoj filozofiji i borilačkim vještinama.

„Naravno, došlo je tu i do jedne promjene životnog stava. Sa 18 godina već čovjek počinje da razmišlja i o stvarima kao što su smisao života, čemu sve to i zašto, i tako dalje, i tako dalje. Duhovna traganja. I ja sam pomislio u nekom trenutku da ću ih naći recimo u istočnoj filozofiji, životnom pristupu, što je malo čudno za potomka čovjeka koji je ubio samuraja, ali eto, krenuo sam da vježbam aikido sa idejom da kroz to praktikujem zen i da eto kroz savršenstvo borilačkih vještina dostignem neki nivo, da kažem, jasnijeg sagledavanja života, njegovih smisla“, objasnio je Saičić.

Upravo kroz treninge sa poznatim majstorima aikidoa, došao je do zaključka da odgovore koje traži zapravo ima u sopstvenoj tradiciji, što ga je dovelo do krštenja u manastiru Ćelije kod Valjeva.

„Tu sam upoznao interesantne ljude, majstore aikidoa, da pomenem možda trojicu – Jovicu Stanojevića, Velibora Vesovića, Dragišu Jocića, Gišu takozvanog. To su izvanredni majstori aikidoa bili. Nažalost, Stanojević više nije među nama, on je prerano preminuo u svojoj 33. godini, ali svi zajedno smo slijedili neki duhovni put i za relativno kratko vrijeme shvatili da nije neophodno ići po duhovnost na drugi kraj zemljine kugle, da ovdje u Srbiji imamo hiljadugodišnju tradiciju pravoslavnog hrišćanstva, koja je znači biser duhovnosti i mudrosti i koja nam može dati mnogo više nego što ćemo naći mnogo dalje. Tako da je epilog toga bio da sam se ja krstio 1982. godine u manastiru Ćelije i eto postao hrišćanin, i nekako da kažem svoju duhovnost sagledavam od tada u pravoslavnom kontekstu“, zaključio je Saičić.

Ko je Radomir Saičić?

Radomir Saičić rođen je 31. oktobra 1961. godine u Beogradu. Osnovne (1983) i magistarske studije (1987) završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je doktorat iz hemijskih nauka odbranio 1992. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorsko usavršavanje završio je 1995/96. godine na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) u mjestu Žif-sir-Ivet u Francuskoj, gdje je 2005. bio i gostujući istraživač.

Univerzitetsku karijeru započeo je 1984. godine kao asistent pripravnik, a zvanje redovnog profesora na Hemijskom fakultetu u Beogradu stekao je 2002. godine. Na istom fakultetu bio je šef Katedre za organsku hemiju (od 1999. do 2003, kao i ponovo od oktobra 2023. godine) i predsjednik Etičke komisije (od 2021). Njegove uže naučne oblasti su organska hemija, organska sinteza i medicinska hemija.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), u Odjeljenju hemijskih i bioloških nauka, izabran je 1. novembra 2012, a za redovnog člana 8. novembra 2018. godine. U okviru Akademije obavlja funkciju potpredsjednika Stručnog savjeta Audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, član je Stručnog savjeta Galerije SANU, kao i više akademijskih odbora (za obrazovanje, međunarodnu saradnju, materijale i srpsko pitanje).

Tokom karijere rukovodio je brojnim domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima, uključujući istraživanja usmjerena na razvoj novih sintetičkih metoda, proizvodnju antitumornog agensa paklitaksela, vazodilatatora izosorbid-dinitrata, kao i projekte Fonda za nauku Republike Srbije i Evropske komisije.

Izjašnjava se kao Srbin iz Crne Gore i pravoslavac. Ženio se dva puta – prvi put sa 22 godine tokom studija, a nakon razvoda poslije šest godina braka, drugi put se oženio po povratku sa ratišta i u tom braku je i danas.

(Telegraf.rs)