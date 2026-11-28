Danas je pao prvi snijeg u nižim predjelima, dijelovi Beograda su čak bili zavijani, a meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za decembar, u kojoj navodi da slijedi suvo vrijeme uz dalji pad temperature, dok novo zahlađenje stiže oko 9. decembra.

Najavljuje nastavak padavina kiše i snijega do kraja dana, a od sutra prestanak padavina i suvo, ali hladno vrijeme.

„Pod uticajem ciklona koji se kreće nad Egejskim morem danas će biti pretežno oblačno i hladno, uz padavine. Više padavina biće u istočnoj, južnoj i centralnoj Srbiji, kao i na sjeveru Crne Gore“, započeo je Čubrilo.

Vremenska prognoza za decembar

Od sutra će biti znatno manje padavina u gotovo cijeloj zemlji, ali će i dalje biti izuzetno hladno. U predjelima iznad 600 metara nadmorske visine očekuje se snijeg.

„Znatno manje padavina biće na sjeveru i zapadu regiona, gdje će one biti povremene. U predjelima iznad 600 metara nadmorske visine očekuje se snijeg i formiranje snježnog pokrivača, čija bi visina u tim oblastima do sutra u podne iznosila od 10 do 25 centimetara, a na planinskom istoku Srbije lokalno i oko 35 centimetara“, nastavlja Čubrilo.

Da li će i sutra padati snijeg?

„Malo snijega je tokom noći između subote i nedjelje moguće i u južnim dijelovima Vojvodine, istočnoj Hrvatskoj i sjeveru BiH, te je moguće početno zadržavanje snijega do oko dva centimetra. Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će tokom noći u košavskom području Srbije okrenuti na jak istočni vjetar (hladna košava), a duž Jadrana na buru“, dodaje Čubrilo.

Kakvo vrijeme će biti do kraja vikenda?

„Današnje najviše temperature biće od jedan do pet stepeni Celzijusa, a na nadmorskim visinama iznad 700 metara uglavnom oko nule. U nedjelju prestanak padavina, ali uz dalje zahlađenje, jaku i hladnu košavu i buru duž Jadrana, a dnevne najviše temperature od minus pet stepeni na istoku Srbije do oko dva stepena na jugozapadu Hrvatske“, navodi Čubrilo.

Kakvo vrijeme će biti sljedeće sedmice?

„Od ponedjeljka do petka uglavnom suvo, ali veoma hladno, a prvih nekoliko dana i vjetrovito. Do nas će istočnom periferijom prostranog anticiklona stizati vazduh sa sjeveroistoka i istoka Evrope.

Jutarnje minimalne temperature biće od minus 10 do minus tri stepena, a ponegdje na planinama prekrivenim snijegom i oko minus 14 stepeni Celzijusa. Dnevne najviše temperature biće od minus šest do jedan stepen Celzijusa“, ističe Čubrilo.

Kakvo vrijeme će biti u decembru?

„Oko 6. decembra očekuje se promjena sinoptičke situacije i slabljenje anticiklona, što će omogućiti manje hladnom vazduhu sa Atlantika da stigne do nas. Jutarnji mrazevi će oslabiti, a tokom dana, uz povećanje oblačnosti, povremeno bi moglo biti slabe kiše i snijega iznad 900 metara nadmorske visine. Od 6. do 9. decembra dnevne najviše temperature biće od dva do 10 stepeni Celzijusa“, zaključio je meteorolog Čubrilo.