Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Danas je pao prvi snijeg u nižim predjelima, dijelovi Beograda su čak bili zavijani, a meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za decembar, u kojoj navodi da slijedi suvo vrijeme uz dalji pad temperature, dok novo zahlađenje stiže oko 9. decembra.
Najavljuje nastavak padavina kiše i snijega do kraja dana, a od sutra prestanak padavina i suvo, ali hladno vrijeme.
„Pod uticajem ciklona koji se kreće nad Egejskim morem danas će biti pretežno oblačno i hladno, uz padavine. Više padavina biće u istočnoj, južnoj i centralnoj Srbiji, kao i na sjeveru Crne Gore“, započeo je Čubrilo.
Od sutra će biti znatno manje padavina u gotovo cijeloj zemlji, ali će i dalje biti izuzetno hladno. U predjelima iznad 600 metara nadmorske visine očekuje se snijeg.
„Znatno manje padavina biće na sjeveru i zapadu regiona, gdje će one biti povremene. U predjelima iznad 600 metara nadmorske visine očekuje se snijeg i formiranje snježnog pokrivača, čija bi visina u tim oblastima do sutra u podne iznosila od 10 do 25 centimetara, a na planinskom istoku Srbije lokalno i oko 35 centimetara“, nastavlja Čubrilo.
„Malo snijega je tokom noći između subote i nedjelje moguće i u južnim dijelovima Vojvodine, istočnoj Hrvatskoj i sjeveru BiH, te je moguće početno zadržavanje snijega do oko dva centimetra. Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će tokom noći u košavskom području Srbije okrenuti na jak istočni vjetar (hladna košava), a duž Jadrana na buru“, dodaje Čubrilo.
„Današnje najviše temperature biće od jedan do pet stepeni Celzijusa, a na nadmorskim visinama iznad 700 metara uglavnom oko nule. U nedjelju prestanak padavina, ali uz dalje zahlađenje, jaku i hladnu košavu i buru duž Jadrana, a dnevne najviše temperature od minus pet stepeni na istoku Srbije do oko dva stepena na jugozapadu Hrvatske“, navodi Čubrilo.
„Od ponedjeljka do petka uglavnom suvo, ali veoma hladno, a prvih nekoliko dana i vjetrovito. Do nas će istočnom periferijom prostranog anticiklona stizati vazduh sa sjeveroistoka i istoka Evrope.
Jutarnje minimalne temperature biće od minus 10 do minus tri stepena, a ponegdje na planinama prekrivenim snijegom i oko minus 14 stepeni Celzijusa. Dnevne najviše temperature biće od minus šest do jedan stepen Celzijusa“, ističe Čubrilo.
„Oko 6. decembra očekuje se promjena sinoptičke situacije i slabljenje anticiklona, što će omogućiti manje hladnom vazduhu sa Atlantika da stigne do nas. Jutarnji mrazevi će oslabiti, a tokom dana, uz povećanje oblačnosti, povremeno bi moglo biti slabe kiše i snijega iznad 900 metara nadmorske visine. Od 6. do 9. decembra dnevne najviše temperature biće od dva do 10 stepeni Celzijusa“, zaključio je meteorolog Čubrilo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu