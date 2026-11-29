Kako je sam ispričao za SANU, nakon što je završio osnovne i magistarske studije hemije, otišao je na odsluženje vojnog roka, gdje je odbio lakši raspored i sam zatražio najzahtjevniju obuku, prenosi Mondo.

– Kao magistra hemije htjeli su da me pošalju u školu rezervnih oficira ABHO, ali ja to nisam želio. Kao potomak porodice u kojoj je bilo komandanata i znamenitih vojničkih figura, za mene je prava vojska bila pješadija. Suprotno onome od čega su svi bježali, tražio sam da me upute u Školu rezervnih oficira pješadije u Bileći. Potrudio sam se da budem najbolji u klasi od 600 ljudi, što sam i bio, završio sam kao prvi u rangu – ispričao je Saičić, dodajući da mu je to donijelo pravo da bira prekomandu u Beograd, iako mu cilj nije bila vojna, već civilna karijera.

Znanje stečeno u Bileći ubrzo mu je zatrebalo u praksi.

Neposredno nakon što je 1992. godine odbranio doktorsku disertaciju, umjesto odlaska na planirano postdoktorsko usavršavanje u inostranstvo, završio je na ratištu, najprije kao komandir streljačkog voda, a potom i cijele čete.

– Odmah po odbrani doktorske disertacije počinje rat u bivšoj Jugoslaviji, tako da sam umjesto na postdoktorske studije otišao na ratište kao komandir streljačkog voda. Pošto je komandir čete poludio, meni su dodijelili njegovu ulogu. Znanje iz oficirske škole mi je dosta koristilo, mislim da sam bio dobar oficir i da sam spasao neke živote, jer u mojoj jedinici nije bilo mnogo žrtava – naveo je Saičić.

„Rat je prokleta stvar“

Govoreći o iskustvu sa fronta, istakao je da je rat „prokleta stvar“, ali da čovjek u takvim okolnostima stekne prijatelje kakve je nemoguće naći u mirnodopskim uslovima, pomenuvši svog pokojnog saborca Jovana Lisicu, koji je sa njim dobrovoljno išao u najrizičnije akcije.

– Kada vidite da neko spontano sa vama, bez prisile i bez potrebe, dijeli život i smrt i spreman je da pogine za vas, onda znate da je to čovjek koji vas ni u jednom trenutku života neće iznevjeriti. To je dragocjenost koju sam ponio iz rata – ispričao je akademik.

Po povratku sa ratišta upoznao je suprugu Biljanu, ali priznaje da mu je trebalo nekoliko mjeseci da se ponovo navikne na svakodnevni život u Beogradu.

– Nije to bio nikakav posttraumatski sindrom, ali čovjek u ratu pomalo promijeni način razmišljanja. Sjećam se da sam šetao Knez Mihailovom, a moje misli su bile gdje bih postavio snajperistu, gdje je dobro mjesto za mitraljesko gnijezdo, gdje bi bilo zgodno postaviti zasjedu. To me je držalo par mjeseci i onda sam shvatio da je vrijeme da se vratim normalnom životu i da se bavim naukom i istraživanjem – priznao je Saičić.

NATO agresija

Uniformu je ponovo obukao 1999. godine tokom NATO agresije. Kao doktor nauka, profesor hemije i stručnjak za atomsko-biološko-hemijsku zaštitu (ABHO), uz čin specijalističkog oficira, bio je među prvima na spisku za mobilizaciju.

– Ponovo sam bio mobilisan, ovoga puta u bataljonu za specijalna dejstva, otišao sam u vojsku specijalaca ili Crvene beretke. Međutim, znamo kako se to završilo, nije tu bilo većeg vojnog angažovanja. Vratio sam se kasnije u civilno odijelo i od tada više nisam oblačio uniformu, nije bilo potrebe za time – zaključio je Saičić.