Šef poslaničke grupe "Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić je najavio za četvrtak sjednicu Glavnog odbora te stranke, na kojoj će donijeti odluku o tome da li će učestvovati na predstojećim predsjedničkim izborima, zakazanim za 27. decembar.

„Mi smo postupili kao ozbiljna politička organizacija, pokazujući poštovanje prema protivnicima i građanima. Dali smo sve od sebe da se sačuvaju mir i stabilnost. Poraz smo prihvatili na džentlmenski način, pružili ruku onima koji su na protivustavan način izvojevali pobjedu. Ono što želim da kažem svima koji se raduju problemima sa kojima se zemlja suočava jeste da to nije naša politika. Nećemo da se takmičimo, mi ćemo sebe da mijenjamo kako bismo bili bolji. Uvijek ćemo reći – ovo je dobra stvar. Podržaćemo sve što je dobro. Sve što je u interesu građana, bićemo spremni da podržimo“, rekao je na početku.

Oni su, kaže, mnogo radili, pa je dodao kada će donijeti odluku o tome da li izlaze na predsjedničke izbore.

„Uspjeli smo da povećamo penzije i plate. Formiranje Vlade što prije je od presudnog značaja. Bolje je da postoji nego vaninstitucionalni teror. Želimo da upozorimo predstavnike vlasti da se ne bave lovom na vještice. To je jedino što su radili, ne zato što se bilo ko od nas uplašio, nego zato što to vodi zemlju u dalju nestabilnost i nove podjele. Želim da kažem da mi pripremamo skupštinu stranke, u četvrtak donosimo odluku o učešću na predsjedničkim izborima“, kazao je.

Tu odluku koju donesu će poštovati, kaže Vučić.

„Jedna opcija je da izađemo sa svojim kandidatom, druga da se podrži neko od nezavisnih, više ljudi nas je pitalo za podršku, a treća je da ne izađemo sa kandidatom. Smatram da je treća opcija najbolja“, poručio je on.

Šef poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ izjavio je danas da smatra da je najbolje da SNS ne izađe sa svojim kandidatom na predsjedničke izbore zakazane za 27. decembar iz nekoliko razloga, od kojih je, kako je naveo, prvi to što Studentska lista za više od mjesec dana nije pokušala da smanji tenzije i podjele u društvu i pokrene dijalog.

Vučić je, tokom obraćanja u centrali SNS-a, kazao da ne isključuje mogućnost da, s obzirom na raspoloženje u stranci, na organima stranke bude donesena i drugačija odluka.

Kako je naveo, od trenutka kada je Studentska lista pobijedila na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra, nijednog trenutka nisu suštinski pokušali da pokrenu razgovore, da spuste tenzije u društvu i smanje podjele.

Istakao je da su ljudi nastavili da se dodvoravaju ekstremistima u svojim redovima, smatrajući da će tako dobiti podršku za funkcije.

Ukazao je da to što grupa „Srbija pobjeđuje“ nije dobila nijedno potpredsjedničko mjesto, kao ni predsjednička mjesta u odborima, ne znači da je opozicija ostala bez potpredsjedničkih mjesta, već da su građani Srbije ostali bez svojih zastupnika, bez svojih predstavnika na određenim pozicijama i u odborima, kao i u radnim tijelima Narodne skupštine.

„Ti građani njih nisu zanimali, jer oni smatraju da to nisu predstavnici koji bi trebalo da budu tu, već će oni da nađu neke predstavnike, kao i na predsjedničkim izborima, koji će da budu fini i dobri, koji će da tetoše, ne bi li im izašlo što više ljudi, pošto znaju da će pobjeda, i ovako i onako, da im bude ubjedljiva“, naglasio je Vučić.

Šef poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić najavio je da će ta poslanička grupa sutra Narodnoj skupštini predati prijedlog zaključka o zaštiti slobode medija, sprečavanju progona novinara i nedopustivosti selektivne primjene zakona u Srbiji.