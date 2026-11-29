Milan Antonijević, povjerenik za zaštitu ravnopravnosti, oglasio se nakon što mu je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva, kada je emisija prekinuta, a Hitna pomoć pozvana da interveniše.

Antonijević je nakon ukazane pomoći poručio da je dobro i objasnio šta mu se dogodilo, svima koji su se zabrinuli nakon dramatičnih scena koje su se odigrale pred kamerama.

Srbija Milanu Antonijeviću pozlilo usred emisije, program Prva TV odmah prekinut

- Dobro sam, samo blekaut (pomračenje), bila je Hitna pomoć, hvala što brinete - kratko je poručio Antonijević za „Alo“.

Podsjetimo, Antonijeviću je iznenada pozlilo tokom razgovora o predsjedničkim izborima u Srbiji. U jednom trenutku postalo je vidljivo da mu nije dobro, nakon čega je program prekinut.