Autor:ATV redakcija
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Milan Antonijević, povjerenik za zaštitu ravnopravnosti, oglasio se nakon što mu je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva, kada je emisija prekinuta, a Hitna pomoć pozvana da interveniše.
Antonijević je nakon ukazane pomoći poručio da je dobro i objasnio šta mu se dogodilo, svima koji su se zabrinuli nakon dramatičnih scena koje su se odigrale pred kamerama.
Srbija
Milanu Antonijeviću pozlilo usred emisije, program Prva TV odmah prekinut
- Dobro sam, samo blekaut (pomračenje), bila je Hitna pomoć, hvala što brinete - kratko je poručio Antonijević za „Alo“.
Podsjetimo, Antonijeviću je iznenada pozlilo tokom razgovora o predsjedničkim izborima u Srbiji. U jednom trenutku postalo je vidljivo da mu nije dobro, nakon čega je program prekinut.
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