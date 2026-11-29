Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Povjereniku za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Milanu Antonijeviću pozlilo je jutros u studiju tokom jutarnjeg programa gdje je govorio na temu predsjedničkih izbora u Srbiji.
Gostujući na TV Prva, Antonijević je učestvovao u razgovoru i odgovarao na pitanja voditelja kada se u programu vidjelo da mu je sve lošije i lošije.
Kako se moglo vidjeti na snimku iz emisije, Antonijeviću je odjednom pozlilo, a program je odmah prekinut.
"Hitna pomoć je na putu, stiže svakog trenutka. Gospodinu Antonijević će biti dobro, sada je bolje", rekli su potom u programu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Srbija
16 h0
Srbija
17 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu