Аутор:АТВ редакција
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Повјеренику за заштиту равноправности у Србији Милану Антонијевићу позлило је јутрос у студију током јутарњег програма гдје је говорио на тему предсједничких избора у Србији.
Гостујући на ТВ Прва, Антонијевић је учествовао у разговору и одговарао на питања водитеља када се у програму видјело да му је све лошије и лошије.
Како се могло видјети на снимку из емисије, Антонијевићу је одједном позлило, а програм је одмах прекинут.
"Хитна помоћ је на путу, стиже сваког тренутка. Господину Антонијевић ће бити добро, сада је боље", рекли су потом у програму.
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