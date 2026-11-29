Аутор:АТВ редакција
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У Нишу је полиција ухапсила младића Д. Х. (18) због сумње да је починио кривично дјело убиства. Сумња се да је он насмрт претукао мушкарца (58), који је преминуо усљед задобијених повреда.
„Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Х. (2008) из овог града због постојања основа сумње да је починио кривично дјело убиства. Како се сумња, он је јутрос на улици у Нишу песницама задао ударце у главу педесетосмогодишњем мушкарцу, који је усљед задобијених повреда преминуо.
Брзим и ефикасним радом полиција је пронашла и ухапсила осумњиченог. Д. Х. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Нишу“, наводи се у саопштењу Полицијске управе Ниш.
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