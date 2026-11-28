Аутор:АТВ редакција
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Три синдиката Радио-телевизије Србије затражила су хитну и неопозиву оставку вршиоца дужности уредника јавног медијског сервиса Боривоја Ускоковића, оцијенивши да је својим досадашњим поступцима и јавним наступима изгубио професионални, стручни и морални кредибилитет неопходан за обављање уредничке функције, као и повјерење запослених и грађана који финансирају јавни сервис.
У допису од 28. новембра, који потписује предсједница Синдиката медијских радника СМЕР Олгица Стојановић, а који ће, како је назначено у документу, у понедјељак, 30. новембра, бити званично достављен посредством архиве РТС-а, наведена су четири разлога због којих синдикати захтијевају Ускоковићев одлазак са функције.
„Обраћамо Вам се у име Синдиката медијских радника СМЕР, Синдиката радника продукције и технике у РТС-у и Синдиката Слога, са захтјевом да без одлагања поднесете неопозиву оставку на мјесто вршиоца дужности уредника у Радио-телевизији Србије“, наводи се у допису.
Као први разлог за захтјев за оставку синдикати су навели, како су формулисали, „недопустиву професионалну некомпетентност у јавном наступу“, указујући на Ускоковићево гостовање у емисији „Утисак недјеље“, током којег је, према њиховој оцјени, показао непознавање основних чињеница у вези са трагедијом на Жељезничкој станици у Новом Саду.
„Ваше гостовање у емисији ‘Утисак недјеље’, током којег сте показали потпуно непознавање елементарних чињеница и тачног датума трагедије пада надстрешнице у Новом Саду, представља срамоту за функцију в. д. уредника јавног медијског сервиса. Такав ниво неинформисаности о једном од најважнијих и најтрагичнијих догађаја у савременом друштву директно урушава углед РТС-а и професионално достојанство свих запослених“, истичу синдикати.
Посебно тежак дио оптужби на рачун Ускоковића односи се на јавно читање списка са именима 50 новинара и уредника Радио-телевизије Србије. Представници запослених такав поступак окарактерисали су као кршење професионалне етике, нарушавање колективне солидарности и угрожавање безбједности новинара и уредника.
„Јавним читањем имена 50 колега – новинара и уредника РТС-а – грубо сте прекршили професионалну етику, колективну солидарност и безбједност запослених. Овакво прозивање и цртање мете на челу људима из сопствене куће представља недопустив чин јавног линча, застрашивања и злоупотребе јавног простора са позиције на којој се налазите“, поручили су синдикати.
У захтјеву за оставку изнесене су и оптужбе о непосредним притисцима на запослене у продукцији јавног сервиса. Синдикати тврде да располажу вјеродостојним сазнањима о приватним позивима које Ускоковић упућује радницима РТС-а, оцјењујући да такво поступање превазилази оквире професионалне комуникације и ствара атмосферу страха унутар медијске куће.
„Према вјеродостојним сазнањима којима синдикат располаже, приватно позивате запослене у продукцији РТС-а и на њих вршите директан притисак. Такво понашање излази из свих оквира професионалне комуникације, ствара атмосферу страха и представља директну злоупотребу положаја“, наведено је у документу.
Четврта тачка синдикалног захтјева односи се на кадровску политику новог уредника јавног сервиса, односно на пријем и ангажовање сарадника на радним мјестима која, према информацијама којима синдикати располажу, нису предвиђена важећом систематизацијом РТС-а.
Синдикати упозоравају да се таквим кадровским потезима не само наноси финансијска штета јавном медијском сервису већ и обесмишљава рад постојећих стручних кадрова.
„Према информацијама којима располажемо, вршите пријем и ангажовање кадрова на непостојећа радна мјеста, мимо важеће систематизације и реалних потреба производње програма. Оваквим поступањем директно се наноси финансијска штета јавном медијском сервису и обесмишљава рад постојећих, стручних запослених у РТС-у“, истиче се у допису.
Представници три синдиката оцијенили су да наведени поступци, посматрани у цјелини, доводе у питање могућност Ускоковића да настави да обавља уредничку функцију у институцији која има обавезу да служи свим грађанима Србије.
„Сматрамо да сте наведеним поступцима и јавним иступом у потпуности изгубили професионални, стручни и морални кредибилитет неопходан за обављање уредничке функције у Радио-телевизији Србије, као и повјерење запослених и грађана који финансирају јавни сервис“, наведено је у закључном дијелу захтјева.
Од Ускоковића је затражено да писану и неопозиву оставку поднесе надлежним органима РТС-а у року од три радна дана од пријема дописа, као и да о томе обавијести Синдикат медијских радника СМЕР.
Уколико се оглуши о захтјев представника запослених, случај ће, како је најављено, бити изнесен пред надлежно скупштинско тијело.
„Уколико се оглушите о овај захтјев, наш синдикат ће о свим наведеним злоупотребама, кршењу радних права, таргетирању запослених, незаконитом кадровању и урушавању професионалних стандарда обавијестити Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије“, закључује се у допису.
Захтјев три синдиката отвара низ питања која превазилазе оквире унутрашњих односа у Радио-телевизији Србије – од заштите професионалног интегритета и безбједности новинара, преко поштовања радних права и законитости кадровских одлука, до одговорности руководства јавног сервиса према грађанима који га финансирају.
Најављено обраћање скупштинском Одбору за културу и информисање могло би да питање стања у јавном медијском сервису, уколико Ускоковић не поступи по захтјеву синдиката, из оквира саме медијске куће пренесе и на институционални ниво, пише Блиц.
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