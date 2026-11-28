Аутор:АТВ редакција
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Данас је пао први снијег у нижим предјелима, дијелови Београда су чак били завијани, а метеоролог аматер Марко Чубрило објавио је нову временску прогнозу за децембар, у којој наводи да слиједи суво вријеме уз даљи пад температуре, док ново захлађење стиже око 9. децембра.
Најављује наставак падавина кише и снијега до краја дана, а од сутра престанак падавина и суво, али хладно вријеме.
„Под утицајем циклона који се креће над Егејским морем данас ће бити претежно облачно и хладно, уз падавине. Више падавина биће у источној, јужној и централној Србији, као и на сјеверу Црне Горе“, започео је Чубрило.
Од сутра ће бити знатно мање падавина у готово цијелој земљи, али ће и даље бити изузетно хладно. У предјелима изнад 600 метара надморске висине очекује се снијег.
„Знатно мање падавина биће на сјеверу и западу региона, гдје ће оне бити повремене. У предјелима изнад 600 метара надморске висине очекује се снијег и формирање сњежног покривача, чија би висина у тим областима до сутра у подне износила од 10 до 25 центиметара, а на планинском истоку Србије локално и око 35 центиметара“, наставља Чубрило.
„Мало снијега је током ноћи између суботе и недјеље могуће и у јужним дијеловима Војводине, источној Хрватској и сјеверу БиХ, те је могуће почетно задржавање снијега до око два центиметра. Дуваће слаб сјеверни и сјевероисточни вјетар, који ће током ноћи у кошавском подручју Србије окренути на јак источни вјетар (хладна кошава), а дуж Јадрана на буру“, додаје Чубрило.
„Данашње највише температуре биће од један до пет степени Целзијуса, а на надморским висинама изнад 700 метара углавном око нуле. У недјељу престанак падавина, али уз даље захлађење, јаку и хладну кошаву и буру дуж Јадрана, а дневне највише температуре од минус пет степени на истоку Србије до око два степена на југозападу Хрватске“, наводи Чубрило.
„Од понедјељка до петка углавном суво, али веома хладно, а првих неколико дана и вјетровито. До нас ће источном периферијом пространог антициклона стизати ваздух са сјевероистока и истока Европе.
Јутарње минималне температуре биће од минус 10 до минус три степена, а понегдје на планинама прекривеним снијегом и око минус 14 степени Целзијуса. Дневне највише температуре биће од минус шест до један степен Целзијуса“, истиче Чубрило.
„Око 6. децембра очекује се промјена синоптичке ситуације и слабљење антициклона, што ће омогућити мање хладном ваздуху са Атлантика да стигне до нас. Јутарњи мразеви ће ослабити, а током дана, уз повећање облачности, повремено би могло бити слабе кише и снијега изнад 900 метара надморске висине. Од 6. до 9. децембра дневне највише температуре биће од два до 10 степени Целзијуса“, закључио је метеоролог Чубрило.
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