Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се ноћас на београдској општини Звездара, а у њој је живот изгубио Бојан Симић (45).
Јавности је преминули мушкарац био познат и као некадашњи супруг пјевачице Иване Шашић.
Према наводима агенције Танјуг, до удеса је дошло на самој раскрсници улица Панте Срећковића и Северни булевар.
Симић се у тренутку трагедије налазио за воланом такси возила, којим је из за сада непознатих разлога ударио у ограду Новог гробља.
Екипа Хитне помоћи стигла је на терен око пола сата иза поноћи, али су љекари могли једино да констатују његову смрт.
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