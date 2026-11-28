Аутор:АТВ редакција
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Избор академика Радомира Саичића за предсједничког кандидата испред Студентске листе поново је вратио у фокус његов интервју из 2019. године на Јутјубу. У том разговору говорио је и о својим студентским данима, духовним трагањима у младости, као и о одлуци да се 1982. године крсти у чувеном манастиру Ћелије.
Избор академика Радомира Саичића за предсједничког кандидата испред Студентске листе поново је вратио у фокус његов интервју из 2019. године на Јутјубу. У том разговору говорио је и о својим студентским данима, духовним трагањима у младости, као и о одлуци да се 1982. године крсти у чувеном манастиру Ћелије.
Присјећајући се периода након средње школе, Саичић је навео како је донио одлуку да упише хемију на Природно-математичком факултету, иако је његов отац прижељкивао да крене његовим стопама.
„И послије тога, из куле код Богословије преселили смо се на Бањицу, промијенили адресу. Тамо сам са те адресе '79. године уписао Природно-математички факултет. За хемију сам се опредијелио, иако је неколико других студија било у игри, физика, електротехника. Мој отац је дискретно био за то да упишем архитектуру, али није на томе инсистирао. Иако је био строг, знао је гдје не треба дирати у избор будућности дјеце, и то је препустио мени. Мада ћемо видјети касније да архитектура није толико различита од органске синтезе као што би неко помислио на први поглед“, испричао је тада академик.
Студије је завршио у року и са лакоћом, јер је велико предзнање стекао још током гимназијских дана.
„Тако да студије хемије сам завршио у року без много труда, без много муке, јер сам већ оно што је требало знати за прву и другу годину знао у средњој школи. Наравно, касније сам морао да учим, али ми то није тешко падало јер сам заиста волио хемију. И то је тако ишло једно вријеме“, казао је још Саичић.
Са пунољетством су, како је навео, дошла и дубља преиспитивања о смислу живота, због чега се најприје окренуо источној филозофији и борилачким вјештинама.
„Наравно, дошло је ту и до једне промјене животног става. Са 18 година већ човјек почиње да размишља и о стварима као што су смисао живота, чему све то и зашто, и тако даље, и тако даље. Духовна трагања. И ја сам помислио у неком тренутку да ћу их наћи рецимо у источној филозофији, животном приступу, што је мало чудно за потомка човјека који је убио самураја, али ето, кренуо сам да вјежбам аикидо са идејом да кроз то практикујем зен и да ето кроз савршенство борилачких вјештина достигнем неки ниво, да кажем, јаснијег сагледавања живота, његових смисла“, објаснио је Саичић.
Управо кроз тренинге са познатим мајсторима аикидоа, дошао је до закључка да одговоре које тражи заправо има у сопственој традицији, што га је довело до крштења у манастиру Ћелије код Ваљева.
„Ту сам упознао интересантне људе, мајсторе аикидоа, да поменем можда тројицу – Јовицу Станојевића, Велибора Весовића, Драгишу Јоцића, Гишу такозваног. То су изванредни мајстори аикидоа били. Нажалост, Станојевић више није међу нама, он је прерано преминуо у својој 33. години, али сви заједно смо слиједили неки духовни пут и за релативно кратко вријеме схватили да није неопходно ићи по духовност на други крај земљине кугле, да овдје у Србији имамо хиљадугодишњу традицију православног хришћанства, која је значи бисер духовности и мудрости и која нам може дати много више него што ћемо наћи много даље. Тако да је епилог тога био да сам се ја крстио 1982. године у манастиру Ћелије и ето постао хришћанин, и некако да кажем своју духовност сагледавам од тада у православном контексту“, закључио је Саичић.
Радомир Саичић рођен је 31. октобра 1961. године у Београду. Основне (1983) и магистарске студије (1987) завршио је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, док је докторат из хемијских наука одбранио 1992. године на Хемијском факултету у Београду. Постдокторско усавршавање завршио је 1995/96. године на Институту за хемију природних производа Националног центра за научна истраживања (ЦНРС) у мјесту Жиф-сир-Ивет у Француској, гдје је 2005. био и гостујући истраживач.
Универзитетску каријеру започео је 1984. године као асистент приправник, а звање редовног професора на Хемијском факултету у Београду стекао је 2002. године. На истом факултету био је шеф Катедре за органску хемију (од 1999. до 2003, као и поново од октобра 2023. године) и предсједник Етичке комисије (од 2021). Његове уже научне области су органска хемија, органска синтеза и медицинска хемија.
За дописног члана Српске академије наука и уметности (САНУ), у Одјељењу хемијских и биолошких наука, изабран је 1. новембра 2012, а за редовног члана 8. новембра 2018. године. У оквиру Академије обавља функцију потпредсједника Стручног савјета Аудио-визуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ, члан је Стручног савјета Галерије САНУ, као и више академијских одбора (за образовање, међународну сарадњу, материјале и српско питање).
Током каријере руководио је бројним домаћим и међународним научноистраживачким пројектима, укључујући истраживања усмјерена на развој нових синтетичких метода, производњу антитуморног агенса паклитаксела, вазодилататора изосорбид-динитрата, као и пројекте Фонда за науку Републике Србије и Европске комисије.
Изјашњава се као Србин из Црне Горе и православац. Женио се два пута – први пут са 22 године током студија, а након развода послије шест година брака, други пут се оженио по повратку са ратишта и у том браку је и данас.
(Телеграф.рс)
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