Аутор:АТВ редакција
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Јелена Месић Гак, некадашња новинарка и уредница Телевизије Београд, ауторка документарних филмова и књижевница, преминула је у 74. години живота.
Током богате новинарске каријере уређивала је телевизијске емисије из културе, извјештавала са најзначајнијих свјетских филмских фестивала и интервјуисала неке од највећих личности из свијета филма и књижевности. Јелена Месић Гак рођена је 1953. године у Београду. Седамдесетих година прошлог вијека била је једно од најпознатијих лица Телевизије Београд.
Водила је и уређивала емисије „Кино око“, „Отворена сцена“, „Петком у 22“ и „Хронике ФЕСТ-а“, а извјештавала је са филмских и умјетничких фестивала у Кану, Венецији, Москви, Берлину и другим свјетским културним центрима. Током новинарске каријере остварила је бројне интервјуе са великанима свјетске књижевности и кинематографије, међу којима су Алберто Моравија, Октавио Паз, Јевгениј Јевтушенко, Габријел Гарсија Маркес, Исак Башевис Сингер, Џејн Фонда, Луј Мал, Сатјаджит Реј, Френсис Форд Копола, Андреј Тарковски, браћа Тавијани и Питер Јустинов.
Почетком осамдесетих година преселила се у Њујорк, гдје је наставила новинарску каријеру, посветивши се снимању документарних и намјенских филмова.
Једно од њених најпознатијих документарних остварења, „Самурај савременог доба“, посвећено великану џудоа, вишеструком олимпијцу и учитељу Радомиру Ковачевићу, приказивано је на телевизијама широм свијета.
Значајан дио професионалног живота посветила је и хуманитарном раду. Годинама је била програмска директорка фондације која се бавила волонтерским радом широм свијета.
Учествовала је у пројектима изградње школа у Индији, санитарних објеката у Ладаку, на граници са Тибетом, и система за наводњавање у Танзанији. О тим пројектима снимала је и кратке документарне филмове.
Остварила се и као књижевница. Написала је путопис „Разгледница без марке“, романе „Пердонар“, „Повратак Лоле Греј“ и „Златни сат“, збирку прича „Приче свјетла и таме“, биографију Радомира Ковачевића „Чувари звона“, као и књигу „Грејс Кели зелена“.
Богато професионално стваралаштво Јелене Месић Гак обиљежили су сусрети са великим именима свјетске културе, документаристика, путовања и књижевни рад.
(РТС)
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