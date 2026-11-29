Аутор:АТВ редакција
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Радомир Саичић, предсједнички кандидат са „Студентске листе“, у интервјуу за „САНУ“ 2019. године говорио је о свом поријеклу и славним прецима, прије свега чувеном рођаку Алекси Лекси Саичићу, који је, према предању, наводно учествовао у рату Русије и Јапана. У вријеме давања овог интервјуа, Саичић није био политички активан.
„Рођен сам од оца Николе Саичића и мајке Ђулке, рођене Димитријевић, на Светог Луку и Светог Петра Цетињског, то јест 31. октобра, који је још познат у свијету и као Дан штедње, у Србији Дан штедње, а у новије вријеме и Ноћ вјештица. Ја, као Србин из Црне Горе, морам генеалошки мало боље да утемељим своју биографију, па да кажем ето нешто о својим славним прецима.
Да поменем Алексу Саичића, званог Лексо, који је ушао у историју ратовања као посљедњи дуелиста у двобоју између двије војске. Наиме, у Руско-јапанском рату у Манџурији 1904. године, јапански самурај је изазвао Русе да пошаљу мегданџију који би се с њим огледао између двије војске, на бојном пољу.
Нико се од Руса није јавио, него црногорски поручник Алекса, и поред противљења руског команданта, инсистирао је да изађе у бој. Борили су се на коњима сабљама и Алекса је посјекао самураја, што је изазвало одушевљење руске војске.
Од руског цара добио је орден, мач окићен златом и драгим камењем, пензију, стипендију за свог сина за школовање. Тако, то је један овако свијетао примјер из моје породице.
Још има ратника од угледа, као што је Мило Саичић, командант Доњовасојевићке бригаде, који се борио у балканским ратовима и у Првом свјетском рату. Јако омиљен био, горостас један од човјека, људина, омиљен и поштован од својих сабораца. Командант Коморског батаљона у његовој бригади био је Ново Саичић, то је мој прадјед“, открио је Радомир Саичић.
Потом је говорио о свом дједу Радомиру. Споменуо је и претке са мајчине стране из Србије.
„Ново је имао сина Радомира, судију, који је стријељан од Нијемаца у Јајинцима 1942. године. Његов сапутник, који је ипак имао више среће, свједочио је колико је јуначко држање имао у камиону којим су их водили на стријељање, тако да је ето и то нешто што је овако оставило печат на мене.
Када човјек има такве претке, мора да се потруди да их не изневјери и не обрука. Радомиров син је ето мој отац, Никола Саичић, архитекта, професор универзитета.
А његова мајка, Анђа, рођена је Петровић, из Чачка је, и она је била учитељ. Она је заправо прва генерација учитеља који су матурирали '23/'24. године у Суботици у Учитељској школи.
Тако да ето и по том другом кољену имам неко усмјерење ка просвјети. По мајци, мој дјед Видосав Димитријевић био је угоститељ, интерниран за вријеме рата, вратио се кући жив, наставио са својом породицом, а бака по мајци, Загорка Димитријевић, била је домаћица“, закључио је Радомир Саичић.
Веза између Радомира Саичића и самураја заснива се на породичном предању о његовом наводном претку, Александру Лекси Саичићу. Александар Лексо Саичић рођен је 1873. године у Виницкој, у Васојевићима, на простору данашње Црне Горе.
Његов животни пут водио га је од школовања на Цетињу и војне обуке у Београду до службе у руској војсци. Лексо је био црногорски официр који се као добровољац борио на страни руске војске у Руско-јапанском рату у Манџурији.
У црногорској историјској традицији и народном предању посебно мјесто заузима прича о његовом двобоју са јапанским ратником. Према предању, током рата између Русије и Јапана предложено је да се из сваке војске одреди по један борац који би се сукобио у двобоју.
Лексо Саичић наводно се добровољно пријавио и изашао пред јапанског ратника (самураја), након чега је услиједио двобој сабљама у којем је, према причи која се преноси генерацијама, побиједио противника. Саичић га је побиједио у борби сабљама, због чега је одликован и ушао у легенду.
Након повратка у Црну Гору, Лексо Саичић добио је признања за војну службу и наставио живот у домовини. Преминуо је 1911. године, у 38. години, након што је, према биографским записима, повријеђен покушавајући да помогне у одбрани двора на Цетињу током пожара.
Његово име остало је симбол ратничке храбрости, а прича о двобоју са јапанским самурајем постала је један од најпознатијих мотива у предањима о црногорским ратницима који су се борили далеко од своје земље.
Радомир Саичић је по професији хемичар, универзитетски професор и редовни члан Српске академије наука и уметности. Рођен је 31. октобра 1961. године. Његов отац Никола Саичић био је архитекта и универзитетски професор.
У Београду је завршио Математичку гимназију, а студирао је на Природно-математичком факултету Универзитета, гдје је дипломирао 1983. године. На истом факултету магистрирао је 1987, а докторирао 1991. године из области слободнорадикалске хемије. Професионалну каријеру наставио је на Хемијском факултету у Београду, гдје је 2002. године изабран за редовног професора.
Члан САНУ од 2018. године
Саичић је редовни члан Српске академије наука и уметности на Одељењу хемијских и биолошких наука од 8. новембра 2018. године, док је претходно, од 2012. године, био дописни члан. Члан је Српског хемијског друштва од 1984. године.
Током научне каријере добио је више признања за свој рад. Међу њима су Октобарска награда града Београда за студенте за најбољи магистарски рад 1987. године, Медаља Српског хемијског друштва 1995. године и Награда града Београда за најбоље научно остварење у 2006. години, која му је додијељена 2007. године.
Саичић се претходних мјесеци нашао међу истакнутијим именима „Студентске листе“, а након ванредних парламентарних избора одржаних 25. октобра обратио се из изборног штаба и прогласио побједу ове листе. Сада је добио подршку „Студентске листе“ и за улазак у трку за предсједника Србије.
Предстојећи избори заказани су за 27. децембар 2026. године. Његова кандидатура представља нови политички ангажман професора и академика, чија ће биографија, досадашњи јавни наступи и политички програм бити у фокусу предстојеће изборне кампање.
(Мондо)
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