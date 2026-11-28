Nekoliko učenika je povrijeđeno ili poginulo u eksploziji u školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, saopštila je danas lokalna policija.

Portparol Pokrajinske policijske uprave Farid Dehkan rekao je da se eksplozija dogodila u 10 časova po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser u toj provinciji, dodajući da je u detonaciji "poginulo ili povrijeđeno nekoliko učenika", prenijela je agencija AP.

Za sada nema informacija o uzroku eksplozije niti o tačnom broju žrtava.

Timovi istražitelja iz provincije Kunar, na granici sa Pakistanom, nalaze se na licu mjesta.