Autor:ATV redakcija
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Nekoliko učenika je povrijeđeno ili poginulo u eksploziji u školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, saopštila je danas lokalna policija.
Portparol Pokrajinske policijske uprave Farid Dehkan rekao je da se eksplozija dogodila u 10 časova po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser u toj provinciji, dodajući da je u detonaciji "poginulo ili povrijeđeno nekoliko učenika", prenijela je agencija AP.
Za sada nema informacija o uzroku eksplozije niti o tačnom broju žrtava.
Timovi istražitelja iz provincije Kunar, na granici sa Pakistanom, nalaze se na licu mjesta.
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