Američki preduzetnik Ilon Mask opisao je odluku kompanije "Nvidija" da vrati bivšeg izvršnog direktora Jensena Huanga na tu funkciju kao ispravljanje greške.

"Greška je ispravljena", napisao je Mask na "Iksu".

Upravni odbor "Nvidije" je ranije tokom dana jednoglasno odlučio da Huang bude vraćen na mjesto predsjednika i izvršnog direktora kompanije.

Odluku je pozdravio i predsjednik SAD Donald Tramp.

"Nvidija" je 12. novembra objavila da je Huang podnio ostavku nakon što se saznalo da je imao aferu sa Alis Huang, sa kojom nije u srodstvu.

Ona je do prošle godine obavljala ključne uloge u kompaniji "Megaspid", a trenutno je pod istragom ministarstava pravde i trgovine SAD zbog potencijalnog kršenja izvoznih ograničenja.

Tokom skandala iznesene su tvrdnje da je Alis Huang špijunirala u korist Kine, dok je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo navode o špijunaži kao neosnovane., prenosi Srna.