Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski izvještaj ukazuje na to da je masovni prelazak migranata u špansku enklavu Seutu krajem jula bio unaprijed logistički pripremljen.
Istražitelji procjenjuju da je između 8.000 i 10.000 identičnih crnih guma za plivanje, odnosno dušeka na naduvavanje, korištenih prilikom prelaska preko plaže Tarahal, prethodno kupljeno i organizovano podijeljeno migrantima.
Analiza događaja upućuje na zaključak da je riječ o koordinisanoj akciji, piše „Euronjuz“.
Policijski službenici smatraju da je malo vjerovatno da su migranti dušeke kupovali pojedinačno, direktno u prodavnicama ili putem interneta.
U izvještaju se navodi da trgovine ne bi imale dovoljne zalihe za iznenadnu kupovinu nekoliko hiljada komada istog dana, bez prethodne narudžbe ili planiranja.
Analiza snimaka iz vazduha i fotografija sa različitih lokacija na granici kod Tarahala ukazuje na to da je unaprijed nabavljena velika količina identičnih dušeka. Oni su potom podijeljeni na određenim mjestima i masovno korišteni tokom prelaska granice.
Snimci sa društvenih mreža i iz medija ne omogućavaju jasno utvrđivanje prodajnih mjesta. Neki od ispitanih migranata izjavili su da su dušeke kupili u marokanskom gradu Fnideku, dok su drugi naveli da su ih nabavili na samoj plaži Tarahal, neposredno prije ulaska na lukobran.
Sudija Nacionalnog suda Marija Tardon, koja vodi slučaj, zatražila je od Koordinacionog centra za spasavanje na moru u Tarifi podatke o svim akcijama sprovedenim 30. i 31. jula.
Zatraženi podaci obuhvataju tačno vrijeme i lokacije spasavanja, identitet spasenih osoba, kao i službe koje su učestvovale u akcijama.
Sudija je od organizacije „Hazte Oir“, koja se postupku pridružila kao narodni tužilac, zatražila i fotografije i video-snimke automobila „Ford fokus“ sa španskim registarskim oznakama. Cilj je identifikacija dvije osobe koje su se nalazile u vozilu.
Prema navodima iz prijave, automobil je bio parkiran na lukobranu Tarahal u ranim jutarnjim časovima 30. jula. Osobe koje su se nalazile u njemu navodno su pomagale samo pojedinim migrantima koji su pokušavali da pređu granicu.
(Indeks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h2
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu