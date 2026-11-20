Policijski izvještaj ukazuje na to da je masovni prelazak migranata u špansku enklavu Seutu krajem jula bio unaprijed logistički pripremljen.

Istražitelji procjenjuju da je između 8.000 i 10.000 identičnih crnih guma za plivanje, odnosno dušeka na naduvavanje, korištenih prilikom prelaska preko plaže Tarahal, prethodno kupljeno i organizovano podijeljeno migrantima.

Analiza događaja upućuje na zaključak da je riječ o koordinisanoj akciji, piše „Euronjuz“.

Sumnje u organizovanu nabavku

Policijski službenici smatraju da je malo vjerovatno da su migranti dušeke kupovali pojedinačno, direktno u prodavnicama ili putem interneta.

U izvještaju se navodi da trgovine ne bi imale dovoljne zalihe za iznenadnu kupovinu nekoliko hiljada komada istog dana, bez prethodne narudžbe ili planiranja.

Analiza snimaka iz vazduha i fotografija sa različitih lokacija na granici kod Tarahala ukazuje na to da je unaprijed nabavljena velika količina identičnih dušeka. Oni su potom podijeljeni na određenim mjestima i masovno korišteni tokom prelaska granice.

Snimci sa društvenih mreža i iz medija ne omogućavaju jasno utvrđivanje prodajnih mjesta. Neki od ispitanih migranata izjavili su da su dušeke kupili u marokanskom gradu Fnideku, dok su drugi naveli da su ih nabavili na samoj plaži Tarahal, neposredno prije ulaska na lukobran.

Istraga traži podatke o akcijama spasavanja

Sudija Nacionalnog suda Marija Tardon, koja vodi slučaj, zatražila je od Koordinacionog centra za spasavanje na moru u Tarifi podatke o svim akcijama sprovedenim 30. i 31. jula.

Zatraženi podaci obuhvataju tačno vrijeme i lokacije spasavanja, identitet spasenih osoba, kao i službe koje su učestvovale u akcijama.

Sudija je od organizacije „Hazte Oir“, koja se postupku pridružila kao narodni tužilac, zatražila i fotografije i video-snimke automobila „Ford fokus“ sa španskim registarskim oznakama. Cilj je identifikacija dvije osobe koje su se nalazile u vozilu.

Prema navodima iz prijave, automobil je bio parkiran na lukobranu Tarahal u ranim jutarnjim časovima 30. jula. Osobe koje su se nalazile u njemu navodno su pomagale samo pojedinim migrantima koji su pokušavali da pređu granicu.

(Indeks)