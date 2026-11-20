Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp poručio je u četvrtak evropskim saveznicima Ukrajine da bi okončanjem rata sa Rusijom uštedjeli i novac i živote, prenosi „Politiko“, čak rekavši da ne treba da „bacaju novac“ na borbu protiv Rusije.
Tramp je lidere okupljene u Berlinu na sastanku Koalicije voljnih pozvao iz aviona, na povratku sa susreta sa Vladimirom Putinom i Si Đinpingom u kineskom Šenženu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država govorio je o milijardama koje se troše na oružje i pomoć Ukrajini u ratu u kojem gine toliko ljudi, a liderima je prenio i da Putin ozbiljno želi da pregovara o miru.
Dio zvaničnika ocijenio je Trampov ton kao oštro kritičan prema evropskoj podršci Kijevu, dok drugi kažu da je govorio svojim uobičajenim direktnim stilom.
Trampov zet Džared Kušner, koji je u Berlinu bio sa izaslanikom Stivom Vitkofom, rekao je da Tramp želi sporazum uz puno učešće Evrope, koja će u narednim pregovorima sjesti za sto sa Ukrajinom, Rusijom i SAD. Dodao je da je Putin sada spreman da prihvati bezbjednosne garancije za Ukrajinu slične članu 5 NATO-a o zajedničkoj odbrani saveznika.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da „nije siguran“ da sve strane član 5 razumiju na isti način kao on.
„Šta je sa američkim vojnicima?“, upitao je Zelenski, dodajući da bi Ukrajina „bila srećna“ kada bi SAD u Ukrajini uspostavile vojne baze „kao na Bliskom istoku“.
Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je da Evropa ne podržava Ukrajinu da bi produžila rat, nego da bi omogućila mirovne pregovore i vodila ih sa pozicije snage.
Poljski premijer Donald Tusk rekao je da su Trampove optimistične riječi u prostoriji dočekane sa vrlo opreznim optimizmom.
„Njegovo vjerovanje u Putinovu dobru volju čini se nepokolebljivim, iako za sada nema činjenica koje to potkrepljuju“, rekao je Tusk, a prenosi Kliks.
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