Glavne teme razgovora predsjednika Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa, koji će biti održan ove sedmice u Šenženu, već su usaglašene, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ističući da je riječ o susretu koji „nema presedan u savremenom svijetu“.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je dnevni red trojnog sastanka utvrđen, Peskov je rekao da su osnovne teme dogovorene, ali da se ne može isključiti mogućnost da tokom razgovora budu otvorena i dodatna pitanja, prenosi RIA Novosti.

„Glavne teme – da. Nećemo trčati pred rudu. Nešto će biti improvizovano tokom samog razgovora“, rekao je Peskov.

On je naglasio da takav format sastanka lidera Rusije, Kine i SAD do sada nije postojao, odbacujući poređenja sa istorijskim konferencijama u Jalti i Teheranu tokom Drugog svjetskog rata.

„Sva poređenja sa Jaltom su politikološke vježbe koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Isto važi i za Teheran. Sve je potpuno drugačije. Ovo je veoma važan sastanak koji u savremenom svijetu nije imao i nema analoga“, istakao je portparol Kremlja.

Govoreći o mogućem bilateralnom susretu Putina i Trampa na marginama samita APEK-a, Peskov je rekao da tačno vrijeme razgovora još nije utvrđeno, ali da bi Moskva željela da sastanak traje najmanje sat vremena.

On je ukazao i na zajednički pogled Rusije i Kine na buduće uređenje svijeta, zasnovan na principu multipolarnosti.

„Najmanje dvije od tri zemlje u osnovi svog viđenja svjetskog poretka zastupaju multipolarnost i isključuju mogućnost da neko odlučuje ili unaprijed određuje sudbinu drugih država. To su Rusija i Kina“, rekao je Peskov.

Dodao je da Moskva i Peking ne namjeravaju da odlučuju o sudbini svijeta, kao što ne žele ni da druge države odlučuju o njihovoj budućnosti.

Peskov je odgovorio i na pitanje o mogućem susretu Putina sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom samita APEK-a.

„Naravno, ako on bude na samitu APEK-a, onda da, naravno“, rekao je Peskov, ne isključujući mogućnost bilateralnog razgovora dvojice lidera.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) biće održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenženu, a Putin će učestvovati na tom skupu.

Prema ranijim najavama pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, trojni sastanak Putina, Sija i Trampa trebalo bi da bude održan u četvrtak u rezidenciji kineskog predsjednika.

(Kurir)