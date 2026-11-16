Britansku javnost potpuno je zatekla vijest koju je tokom prenosa uživo saopštila poznata doktorka i zvijezda televizije „GB News“, dr Rene Hendarkamp.

Ona u 60. godini života očekuje svoje treće dijete, a radosnu vijest podijelila je sa kolegama i gledaocima usred emisije emitovane u subotu.

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Doktorka je otkrila da je trudna 12 nedjelja i da u porodicu stiže još jedna djevojčica. Vijest je uslijedila potpuno neočekivano, usred oštre političke debate o planu britanske državne sekretarke za stambena pitanja Angele Rajner da smjesti 1.200 muških migranata u nekadašnju vojnu bazu kod mjesta Pidington.

– Kada sam čula najavu Angele Rajner ove nedjelje, bila sam izuzetno ljuta. Nisam mogla da vjerujem. Razlog tome je taj što sam žena, ali i majka odraslog dječaka i vrlo mlade djevojčice – izjavila je dr Hendarkamp u programu.

Muk u studiju, pa opšte oduševljenje

Nakon toga, doktorka je saopštila da kolegama mora da otkrije tajnu koju do tada niko nije znao, da uskoro očekuje treće dijete. U studiju je istog trenutka zavladao kratak muk, a potom su uslijedili nevjerica, šok i oduševljenje prisutnih.

Kolega Kej Vilšo poručio joj je da je vijest nevjerovatna, dok je Vil Kingston ustao da je zagrli, priznajući da ima bezbroj pitanja.

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– Ovo je najveći šok koji sam doživio u etru – uzviknuo je Kingston.

Tre Lou se našalio da više neće pričati o politici jer u studiju prisustvuju pravom čudu. Ubrzo je u studio unesena i torta kojom je otkriven pol bebe, a iako je sama doktorka bila ubijeđena da nosi dječaka, poslastica je otkrila da stiže djevojčica.

Zbog strogih propisa morala na proceduru u Poljsku

Doktorka je već ranije govorila o svojoj želji za proširenjem porodice. Svoje jajne ćelije je blagovremeno zamrznula, ali je u Velikoj Britaniji naišla na administrativnu i medicinsku prepreku. Tamošnje klinike odbijaju da izvode postupke vantjelesne oplodnje kod žena starijih od 55 godina. Zbog toga je čitav postupak morala da obavi u Poljskoj.

Inače, Rene Hendarkamp ima iskustvo majčinstva iz potpuno različitih faza života. Svoje prvo dijete rodila je kada je imala 21 godinu, drugu kćerku dobila je u 51. godini, a sada nosi treće dijete na pragu sedme decenije.

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– Uprkos svim osudama usmjerenim prema starijim majkama poput mene, mogu iskreno da kažem da je rođenje djeteta u mojim pedesetim najbolja stvar koju sam ikada uradila – zaključila je ova doktorka, navodi ŽenaBlic.