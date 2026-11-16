Papa Lav Četrnaesti doživio je danas, 16. novembra, neprijatnost tokom prolaska papamobilom kroz masu okupljenih vjernika u glavnom gradu Perua, kada ga je brojanica koju je neko bacio iz gomile pogodila direktno u oko.

Na snimcima postavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se papa štiti i trlja oko nakon udara.

Papa je bio na putu da obavi oproštajnu misu u vazdušnoj bazi Las Palmas tokom posljednjeg dana njegove dvanaestodnevne posjete Južnoj Americi.

On je prethodno posjetio Urugvaj i Argentinu, ali je dolazak u Peru bio posebno značajan jer je papa tu proveo skoro 20 godina, uključujući deceniju u Čiklaju, gdje je bio pastor.