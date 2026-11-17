Melodija srpske pesme "Oj Kosovo, Kosovo" koja se čula na jučerašnjem koncertu povodom otvaranja EU foruma u Briselu, odjeknula je i u Albaniji.

Premijer Albanije Edi Rama poručio je da ovo "ne smije da prođe u tišini", a u izvođenju melodije tradicionalne srpske pjesme "primijetio" je i pokušaj da se "doda so na ranu".

"Ne znam da li je to bilo namjerno, ili posljedica neznanja, ali činjenica je da je uoči ovog foruma izvedena neukusna, nacionalistička pjesma da bi se dodala so na ranu. Izvedena je pod prelepim nazivom 'Melodije jedinstva'", rekao je Rama.

A Serbian extremist song about Kosovo has been performed during the opening night of the EU Enlargement Forum in Brussels. The event is organized by the European Commission under the leadership of Enlargement Commissioner Marta Kos. https://t.co/HzXQHzopDP — Admirim (@admirim) November 15, 2026

Pomenuo je i "vrijeđanje osjećanja Albanaca", a onda u svom prepoznatljivom dušebrižničkom stilu dodao da je Albaniji stalo da ima Srbiju na svojoj strani, ali i da bi za Srbiju bilo bolje da prizna "Kosovo".

Podsjetimo, Rama ne preza od miješanja u unutrašnja pitanja Srbije, tako što svako malo dijeli savjete po pitanju odnosa Srbije prema njenoj južnoj pokrajini.

Tako je u razmaku od nepunih nedjelju dana "posavjetovao" Beograd da prihvati "realnost" i poručio da "nema povratka Kosova".

Između uvrede i Raminih (loših) savjeta zaista je teško napraviti razliku.

A kada smo već kod realnosti, albanskog premijera valja podsjetiti da je prema Ustavu Republike Srbije Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije. Zato i ne čudi to što je albanski premijer melodiju srpske pjesme doživio kao sipanje soli na ranu, jer melodija srpske tradicionalne pjesme u kojoj se pominju knez Lazar, vitezovi i voljena zemlje, što bi se reklo, gađa u suštinu i zato je pogodila (između ostalih) i albanskog premijera.

Ništa manje se nisu potresli ni pojedini briselski zvaničnici koji su utvrdili da su "odgovorni muzičari".

(rt.rs)