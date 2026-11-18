Širom Francuske privedeno je oko 7.200 ljudi od početka masovnih protesta povodom rasta troškova života, izjavio je francuski ministar pravde Žerald Darmanin.

"Do sada je privedeno 7.184 ljudi, od kojih su 4.523 odrasla i 2.661 maloljetnik", rekao je Darmanin na saslušanju pred parlamentarnom komisijom.

On je naveo da je otvoreno više od 3.000 sudskih slučajeva, u kojima je više od 460 ljudi dobilo zatvorske kazne, od kojih je 195 i završilo iza rešetaka, prenosi list "Figaro".

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtijevajući poboljšanje stanja u školama.

Kasnije su im se pridružili građani nezadovoljni rastom cijena, a akcije su se proširile i na druge regije.

Najveće demonstracije širom zemlje održane su 17. oktobra, a prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi. Francuske snage reda koristile su protiv demonstranata suzavac, šok-bombe i vodene topove, prenosi Srna.